Seis patologías de la piel relacionadas con el uso de mascarillas y cómo evitarlas

Por otro lado, el uso de estos dispositivos puede llevar a desencadenar o agravar brotes nuevos o ya existentes de patologías cutáneas específicas. “El más típico es la rosácea, sobretodo en formas de dermatitis perioral. Esta se distingue del acné porque en ella no se evidencian comezones. En este caso, notaremos un eritema o enrojecimiento muy intenso de la zona perioral con pápulas inflamatorias y pústulas (granitos rojos y con punta blanca) que se localizan en la zona de alrededor de la boca y en las zonas de surcos nasales”. ¿Cómo lo podemos evitar? “Con el uso de cremas hidratantes adaptadas a este tipo de piel: sensible, intolerante o con tendencia a la irritación. Lo ideal es que sean de textura fluida, no grasa. También se recomienda limpiar la piel con aguas micelares y evitar el uso de maquillajes y de corticoides tópicos en esa zona."