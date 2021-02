“Recomendaría a los pacientes huir de un centro donde les aconsejan transferir dos embriones”

¿Cómo ha afectado la COVID a los tratamientos y a las clínicas de RA?

Si nos remontamos a marzo de 2020, cuando se estableció el confinamiento en Europa, nuestras clínicas de Portugal, España e Italia fueron obligadas a cerrar sus puertas. Esto no ocurrió en nuestros centros en USA, que mantuvieron su ritmo de trabajo habitual, obviamente con las medidas preceptivas.

Afortunadamente las autoridades sanitarias entendieron que la Medicina Reproductiva es una modalidad que se puede considerar semi-urgente. Es cierto que no tratamos pacientes oncológicos, pero no es menos cierto que la edad afecta de forma muy seria la capacidad reproductiva de la mujer, y dejar pasar el tiempo sin actuar es dañar esa capacidad de concebir.

Esos meses de pausa nos sirvieron, sin embargo, para entender que el virus no se encuentra en el espermatozoide ni en el óvulo, que el virus no atraviesa la placenta, y que el problema lo pueden presentar solamente embarazadas infectadas que desarrollan una neumonía y complicaciones en el sistema de coagulación, que pueden ser muy peligrosos. Por eso las mujeres embarazadas se deben vacunar de forma preferencial; el paso del virus de la madre al feto en el momento del parto es todavía motivo de controversia, pero parece claro que tampoco es un problema para los recién nacidos, como no lo es para los niños en general.

Como consecuencia, en la segunda y tercera ola, nuestras clínicas han funcionado a pleno rendimiento. Creemos que la esperanza generada por la vacuna y el conocimiento de que la COVID no es especialmente seria para todo el proceso de la gestación, han sido factores determinantes.

En IVI la tasa acumulada de embarazo, a 3 intentos, tanto en FIV como en ovodonación, es casi del 100%, y han disminuido en un 75% los embarazos gemelares, ¿a qué se debe? ¿Qué diferencia sus centros de otros?

Es importante que el médico entienda el problema de la pareja y que la lleve de su mano hacia el tratamiento adecuado. La diferencia con el resto de grupos que trabajan en el mismo campo, es que IVI, desde el inicio, apostó fuerte por I+D y ofrece siempre la tecnología más innovadora, tantas veces creada por nosotros mismos y que el resto del mundo posteriormente sigue. El tema de los embarazos gemelares es muy sencillo: hoy transferimos al útero solamente un embrión de muy buena calidad. Hemos mejorado mucho los resultados y evitamos los embarazos gemelares. Recomendaría a unos pacientes huir de un centro donde les aconsejan transferir dos embriones, la calidad de ese laboratorio es, simplemente, cuestionable.

Para valorar la anatomía femenina en pacientes con problemas de fertilidad, ¿qué prueba diagnóstica realizan?

Yo aprendí a utilizar la histerosalpingografía para valorar las trompas de Falopio, conducto fundamental en el proceso reproductivo fisiológico humano. Esta técnica, de difícil nombre, tenía una serie de inconvenientes, desde el uso de rayos X hasta producir una serie de molestias por los contrastes empleados o porque eran radiólogos quienes la practicaban. Hoy, el ExEm Foam nos proporciona un modo sencillo de trabajo a los ginecólogos, empleando la ecografía en nuestras consultas. Es igual de fiable y muchísimo menos molesto, ¡no hay color! Hay que cambiar a la exploración ecográfica de las trompas en las mujeres con problemas de esterilidad de la pareja usando el ExEm Foam.

Hace más de una década, usted vaticinó que el futuro de RA iba hacia la automatización de procesos del laboratorio. ¿Ha sido así?

Todos los procesos, incluida la RA están siendo sometidos al escrutinio de la inteligencia artificial. En nuestro mundo, los procesos necesitan ser bien entendidos para mejorar, porque hemos llegado a un 65-70% de probabilidad de embarazo por intento, algo que somos incapaces de superar. El aprendizaje de las máquinas guiadas por nosotros está abriendo nuevas vías para dar un paso cualitativo muy relevante a la hora de tratar mejor a nuestras pacientes y aumentar las tasas de éxito. Para eso, procesos que hasta ahora han sido manuales, deben ser automatizados. Algún día, el proceso de inicio de la vida humana en el laboratorio de RA estará más automatizado, habrá menos variabilidad en el éxito dependiente del operador y tendremos datos mucho más fiables, obtenidos de una forma constante, que ayudarán a los ordenadores a encontrar las mejoras que necesitamos y que nuestro cerebro es incapaz de procesar. Todo esto parece un poco ciencia-ficción, pero en realidad ya ha empezado y estamos obteniendo en Valencia resultados muy interesantes.

Usted lleva tiempo liderando e investigando sobre el rejuvenecimiento ovárico. ¿Es el futuro? ¿Cómo ve la Reproducción Asistida dentro de diez años?

El rejuvenecimiento ovárico es una línea de investigación prioritaria en la Fundación IVI a la que hemos dedicado un importante presupuesto este año. En realidad, rejuvenecimiento es una palabra incorrecta que lleva a confusión. Nosotros lo que hacemos es despertar folículos durmientes que el 39% de las mujeres con menopausia precoz todavía tienen en el interior de su ovario. Por eso, a mí me gusta llamarlo “activación ovárica”. Hemos aprendido en los últimos años el efecto beneficioso de las células madre mesenquimales de la médula ósea y se ha conseguido que mujeres con menopausia precoz tengan hijos.

Pero la clave para el futuro es revertir los efectos negativos que la edad ejerce sobre la calidad de los ovocitos. Este es el gran reto en el que también trabajamos desde nuestra Fundación. Las mujeres desean tener hijos cada vez a una edad más tardía y, si no han crio-preservado ovocitos a una edad más temprana, a los 43 años ya poco podemos hacer por ellas. Pero estamos intentando mejorar la calidad de estos ovocitos, incluso de 43 años o más, para disminuir la necesidad de la ovodonación. En ello estamos, desafío grande, pero, en mi opinión, posible.

¿Qué papel cree que va a ocupar la Genética en la Reproducción Asistida?

La Genética es el alma del proceso reproductivo. Hoy controlamos a las parejas antes de tener hijos, para evitar que inadvertidamente transmitan ambos una enfermedad de la que desconocen ser portadores. Hoy podemos cortar la cadena de transmisión familiar de enfermedades hereditarias estudiando los embriones creados in vitro; hoy seleccionamos los embriones que son correctos cromosómicamente para aumentar sus posibilidades de dar lugar a embarazos sanos; hoy somos capaces de estudiar el útero y encontrar el mejor momento para poner un embrión. Como señalaba antes, cuando las máquinas sean capaces de mezclar la información clínica que acumulamos en nuestras bases de datos con los datos generados por la completa secuenciación del genoma, estoy convencido de que van a aparecer ante nuestros ojos cosas que hoy somos incapaces de ver, como por ejemplo tantas enfermedades que llamamos multifactoriales y que en realidad estamos diciendo que desconocemos su origen con precisión.