Objetivo: frenar el avance del VIH y la hepatitis C en tiempos de pandemia

En tiempos de pandemia, la lucha contra el sida y la hepatitis C no puede cesar; máxime cuando estamos en un momento crucial para lograr el cumplimiento de los objetivos marcados por la OMS y ONUSIDA, como han puesto de relieve los expertos durante la XVI Aula Virtual organizada por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPyG), en colaboración con Gilead.

La Covid ha supuesto un retroceso en el cumplimiento de los objetivos 95-95-95 fijados para 2030, debido al retraso en la detección precoz y en el acceso rápido a las terapias para su tratamiento: «En España el VIH no es una epidemia controlada y es imprescindible continuar aunando esfuerzos para lograr el cumplimiento de los objetivos», afirma el Dr. Antonio Antela, coordinador de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Santiago, quien recuerda que, aunque a priori pueda parecer una buena noticia que la población con VIH esté envejecida, las patologías asociadas a esta enfermedad y la edad avanzada, deterioran la calidad de vida de los pacientes.

En España el VIH no es una epidemia controlada Dr. Antonio Antela, del Hospital Clínico Universitario de Santiago

Además, este experto considera esencial la creación de la especialidad de infecciosas para que el SNS disponga de profesionales cada vez más cualificados y para que el relevo generacional no suponga un retroceso en el abordaje de enfermedades como el VIH.

En cuanto al virus de la hepatitis C (VHC), «el abordaje clínico ha evolucionado favorablemente en España en los últimos años, hasta posicionarnos como uno de los países líderes de Europa en la eliminación», explica la Dra. María Buti, jefe clínico de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario de Vall d’Hebron.

En este sentido, la pandemia, no debería interferir en el cumplimiento del Plan Estratégico de Abordaje de la hepatitis C, para no dar pasos atrás y consolidar esa posición de liderazgo que tanto le ha costado a España lograr. Por ello, hay que «avanzar en la detección precoz de la enfermedad, el acceso rápido al tratamiento, la relevancia del diagnóstico en un solo paso y su repetición en población de riesgo de reinfección, así como la coordinación y simplificación de circuitos de atención al paciente, especialmente respecto a los más vulnerable», añade.

En cuanto al impacto de la Covid-19 en la actividad asistencial y el tratamiento del VHC, el Dr. José Luis Calleja, jefe del Servicio Gastroenterología del Puerta de Hierro, recuerda que «para evitar que retrocedamos, es importante implementar nuevos mecanismos, aprovechando los cribados que se van a realizar para el SARS-CoV-2». Asimismo, destaca la necesidad de implementar políticas activas en la gestión de la hepatitis C, para mejorar la detección y el acceso rápido al tratamiento, así como que las CC AA desarrollen planes en línea con el Plan Estratégico de Abordaje de la hepatitis C.