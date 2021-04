En ocasiones, la psoriasis puede permanecer oculta bajo la ropa y pasar desapercibida, pero esta enfermedad crónica va mucho más allá de un problema estético. De hecho, se trata de un problema del sistema inmunitario que hace que la piel se regenere a un ritmo más rápido de lo normal, lo que provoca la aparición de escamas y manchas rojas que pican, sobre todo en las rodillas, los codos, el tronco y el cuero cabelludo.

Más de un millón de personas en nuestro país sufren esta patología no contagiosa, sistémica e inflamatoria para la que actualmente no existe cura. Y esta cifra va en aumento, ya que la pandemia de la Covid-19 no ha hecho más que agravar el problema: «El confinamiento, el miedo a contagiarse por coronavirus, la incertidumbre por la pandemia y el estrés ante un futuro incierto están provocando en la población un aumento de las enfermedades dermatológicas como las dermatitis y sobre todo la psoriaris», asegura José María Ricart, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Valencia, quien recuerda que «el incremento de la incidencia de la enfermedad no sólo se debe al estrés, también es consecuencia de la mayor dificultad provocada por la situación de pandemia para acceder a las revisiones y tratamientos a seguir para controlar esta patología. De hecho, en casos de psoriasis moderada o grave pueden existir reparos tanto por parte de los pacientes como de los facultativos a la hora de utilizar fármacos inmunosupresores debido a la situación de pandemia».

La psoriasis generalmente se aborda con tratamientos por vía oral o tópica, aunque cada vez hay más innovaciones en este terreno, fundamentalmente en el campo de la fototerapia, es decir, tratamientos con luz ultravioleta, aunque hasta ahora se realizaba con una longitud de onda muy limitada. Pero ya es posible contar con un tratamiento innovador de fototerapia para la psoriasis, llamado «Exciplex», que resulta muy prometedor, ya que «se trata de un tipo de fototerapia capaz de remitir, desde la primera sesión, los brotes de estas enfermedades cutáneas», asegura el doctor Ricart, quien explica que «consiste en un láser excimer, cuya principal ventaja es la de permitir la aplicación “directa y selectiva” sobre las lesiones, ofreciendo una mejoría temprana y más prolongada de la enfermedad respecto a la que ofrecen el resto de los tratamientos».

La eficacia de esta nueva herramienta terapéutica empleada en la consulta de Dermatología reside en su tecnología de vanguardia «capaz de emitir mayor longitud de onda que la fototerapia convencional y, además, de actuar directamente de forma focalizada sobre la lesión cutánea. A esto se añade que permite acelerar el proceso antiinflamatorio y acortar el tiempo del tratamiento», detalla el jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Valencia, que acaba de incorporar esta nueva herramienta.

Alta tasa de éxito

Numerosos estudios científicos avalan la eficacia de esta innovadora fototerapia y los resultados resultan determinantes, con numerosas ventajas frente a los procedimientos más tradicionales, ya que «con ’'Exciplex’' es posible remitir hasta el 85% la psoriasis con un mínimo de sesiones, pues es tres veces más potente que otros dispositivos, ya que reduce la inflamación cutánea, mientras que sobre el tratamiento tópico, tiene mayor tasa de eficacia y rapidez de acción. Además, la respuesta perdura más en el tiempo. Por su parte, en comparación con la fototerapia UVB de banda estrecha, ’'Exciplex’' tiene la ventaja de requerir menos sesiones y no irradia innecesariamente la piel no afectada por la enfermedad, mientras que sobre los medicamentos inmunosupresores, esta fototerapia no tiene efectos secundarios sistémicos, no aumenta el riesgo de infecciones y no precisa controles analíticos», asegura el doctor Ricart, quien recuerda que «en comparación con los nuevos fármacos biológicos, si bien son medicamentos altamente efectivos y con un buen perfil de seguridad, precisan controles analíticos, pueden causar algunos efectos secundarios y tienen un alto coste (6.000 a 8.000 euros al año). Pese a esto son una buena alternativa cuando el área afectada por la enfermedad es demasiado extensa».

Aunque la mayoría de pacientes puede beneficiarse de esta terapia, Ricart advierte de que «el tratamiento de fototerapia ’'Exciplex’' está contraindicado para pacientes portadores de marcapaso, con fotosensibilidad o que tomen medicamentos fotosensibilizantes, así como pacientes con antecedente de radioterapia o que padezcan lupus o enfermedades contagiosas por contacto».

Psoriaris, un problema en aumento

La ansiedad y la incertidumbre que causa la pandemia ha disparado los picos de psoriasis y otras patologías autoinmunes crónicas como son el vitíligo, la dermatitis atópica y la alopecia areata. En Dermatología se han multiplicado las consultas por alteraciones como las escamas y el engrosamiento de la piel de las personas que padecen psoriasis, la pérdida irregular del color de los afectados por vitíligo, así como la caída de pelo no cicatricial en círculos redondos, síntoma de la alopecia areata. «Hay que acudir al especialista desde el primer momento en el que se sospeche que se puede padecer esta patología o se disparen sus síntomas para poder realizar un diagnóstico precoz e impedir que se agraven sus síntomas», recomienda el doctor Ricart.