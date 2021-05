La Federación Española de Fibrosis Quística pide un nuevo baremo de invalidez

La Federación Española de Fibrosis Quística (FEFQ), así como todo su movimiento asociativo, ha hecho pública una queja al Gobierno para reclamar la actualización del baremo de valoración para establecer el grado de discapacidad, que lleva más de 20 años sin renovarse. Y lo subrayan con más fuerzas tras las declaraciones del Imserso de que esas nuevas pautas se establecerán de modo definitivo el año que viene.

El baremo del grado de invalidez es la herramienta que mide las dificultades que sufre una persona por una determinada enfermedad o condición para desenvolverse en la sociedad en igualdad de condiciones y, así, le permite el acceso al sistema de derechos establecidos en España gracias a la obtención de un certificado que lo acredita.

Según Juan da Silva, presidente de la FEFQ, esta es una de nuestras principales reivindicaciones, puesto que la fibrosis quística genera una serie de limitaciones en la vida cotidiana y muchas de ellas no están recogidas en el baremo actual, que se ha quedado obsoleto y desfasado: “Hay situaciones y condiciones que no son reconocidas y que afectan especialmente a la discapacidad orgánica, como la fatiga, el dolor, los efectos secundarios del tratamiento, la aparición de enfermedades reumatológicas u otras que cursan con brotes y que empeoran notablemente la calidad de vida”.

El no poseer el certificado de discapacidad, como matiza Da Silva, se traduce en aspectos como la falta de adaptación curricular en la educación, dificultades para el acceso y el mantenimiento del empleo, impedimento para acceder a plazas específicas para discapacitados, dificultades para acceder a ciertas prestaciones económicas, etc., etc.