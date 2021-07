Covid-19: los anticuerpos persisten al menos nueve meses tras la infección

Sociedad

Los residentes de Vo’, una localidad italiana de la provincia de Padua han sido objeto de estudio para detectar primero la infección por el SARS-CoV-2 y nueve meses después comprobar si tenían o no anticuerpos. Para el estudio, los investigadores del Imperial College London y de la Universidad de Padua analizaron a más del 85% de los 3.000 ciudadanos de la citada localidad en los meses de febrero y marzo de 2020. Y los examinaron nuevamente entre mayo y noviembre de 2020 para ver si presentaban anticuerpos contra el virus.

El equipo encontró que el 98,8% de las personas infectadas entre febrero y marzo presentaba niveles altos de anticuerpos en noviembre, y no hubo diferencia entre las personas que habían sufrido síntomas de Covid-19 y las que habían pasado la enfermedad de forma asintomática. Esta es la principal conclusión del estudio publicado hoy en “Nature Communications”.

Los investigadores analizaron los niveles de anticuerpos de la población mediante tres “ensayos” para detectar diferentes tipos de anticuerpos que responden a diferentes partes del virus. Los resultados mostraron que, si bien todos los tipos de anticuerpos mostraron cierta disminución entre mayo y noviembre, la tasa de descomposición fue diferente según el ensayo.

El equipo también encontró casos de aumento de los niveles de anticuerpos en algunas personas, lo que sugiere posibles reinfecciones con el virus, lo que estimula el sistema inmunológico.

“No encontramos evidencia de que los niveles de anticuerpos entre infecciones sintomáticas y asintomáticas difieran significativamente, lo que sugiere que la fuerza de la respuesta inmune no depende de los síntomas y la gravedad de la infección”, afirma la autora principal del estudio, la Dra. Ilaria Dorigatti, del MRC Center for Global Infectious Disease Analysis y el Abdul Latif Jameel Institute for Disease and Emergency Analytics (J-IDEA) en el Imperial College London.

“Sin embargo -prosigue-, nuestro estudio muestra que los niveles de anticuerpos varían, a veces de manera notable, según la prueba utilizada. Esto significa que se necesita tener precaución al comparar estimaciones de los niveles de infección en una población obtenidas en diferentes partes del mundo con diferentes pruebas y en diferentes momentos”.

“Las pruebas de mayo demostraron que el 3,5 por ciento de la población de Vo‘ había estado expuesta al virus, aunque no todos estos sujetos eran conscientes de su exposición dada la gran fracción de asintomáticos”, explica el profesor Enrico Lavezzo, de la Universidad de Padua.

“Pero durante el seguimiento, que se realizó aproximadamente nueve meses después del brote, encontramos que los anticuerpos eran menos abundantes, por lo que debemos continuar monitoreando la persistencia de los anticuerpos durante períodos de tiempo más prolongados”, añade.

El equipo también investigó el estado de infección de los miembros del hogar para estimar la probabilidad de que un miembro infectado transmita la infección. Su modelo sugiere que había una probabilidad de aproximadamente uno de cada cuatro de que una persona infectada con SARS-CoV-2 transmita la infección a un miembro de la familia y que la mayor parte de la transmisión (79%) es causada por el 20 por ciento de las infecciones.

Este hallazgo confirma que existen grandes diferencias en el número de casos secundarios generados por personas infectadas, donde la mayoría de las infecciones no generan más infecciones y una minoría de las infecciones genera una gran cantidad de infecciones.

Las grandes diferencias en la forma en que una persona infectada puede infectar a otras en la población sugiere que los factores de comportamiento son clave para el control de la epidemia, y el distanciamiento físico, además de limitar el número de contactos y el uso de mascarillas, sigue siendo importante para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad, incluso en poblaciones con un elevado grado de vacunación.

El conjunto de datos del equipo, que incluye los resultados de las dos campañas masivas de pruebas de PCR realizadas en febrero y marzo y la de anticuerpos realizada en mayo y luego nuevamente en noviembre, también les permitió desentrañar el impacto de varias medidas de control.

Demostraron que, en ausencia de aislamiento de casos y cierres breves, el rastreo manual de contactos por sí solo no habría sido suficiente para reprimir la epidemia.

“Nuestro estudio también muestra que el rastreo manual de contactos, la búsqueda de individuos positivos sobre la base de datos conocidos y declarados como contactos habría tenido un impacto limitado en la contención de la epidemia, si no hubiera estado acompañada de un examen masivo“, precisa la profesora líder del proyecto Andrea Crisanti, del Departamento de Ciencias de la Vida de Imperial College London y del Departamento de Medicina Molecular de la Universidad de Padua.

“Está claro que la epidemia no ha terminado, ni en Italia ni en el extranjero. De cara al futuro, creo que es de fundamental importancia seguir administrando la primera y segunda dosis de vacuna, así como fortalecer la vigilancia, incluido el rastreo de contactos. Fomentar la precaución y limitar el riesgo de adquirir SARS-CoV-2 seguirá siendo esencial “, añade el Dr. Dorigatti.