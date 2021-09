La pandemia ha sido un revulsivo para muchas personas. Un ejemplo de ello es Rubén García, quien mientras se graduó en Ingeniería Biomédica se formó como técnico de fitness, nutrición y suplementación deportiva. Durante el confinamiento de 2020, mientras gestionaba ensayos clínicos de Oncología, empezó a compartir sus entrenamientos diarios y sus recetas saludables en su cuenta de Instagram. A raíz de ahí todo cambio, hasta el punto de abandonar su profesión para dedicar todo su esfuerzo a ayudar a los demás a sentirse mejor por dentro y por fuera.

-Aunque es ingeniero de formación, ha publicado el libro «El Gym y el ñam», una obra que nos da las claves para el equilibrio físico y mental. ¿Por qué?

-Durante la cuarentena fui consciente de que lo que realmente me llenaba y motivaba era poder ayudar a otros con mis consejos sobre nutrición y deporte, porque comprobé que así podía impactar de forma muy positiva en la salud de miles de personas. El libro incluye recetas y ejercicios que cualquiera puede realizar en casa para seguir el camino que yo hice en su momento hasta el punto de lograr alcanzar mi mejor versión con esa conjunción entre lo que yo llamo el gym y el ñam. Todos podemos, tan solo hay que proponérselo.

-Cuenta que en su infancia y adolescencia sufrió mucho por el acoso derivado de su aspecto.

-Sí. Con 12 años cambié el chip como consecuencia del bullying que sufría. Encontré mi refugio en el deporte y eso me permitió dar la vuelta a la tortilla, convirtiendo ese sufrimiento en fuerza para crecer a nivel personal. Gracias a la actividad física y a la disciplina deportiva me he hecho mejor persona, aunque es una pena que ese cambio llegara derivado de una situación tan complicada.

-En su libro habla mucho del equilibrio entre cuerpo y mente. ¿Es la clave de la felicidad?

-Lo más importante es ser consciente de que todo está bien contigo mismo. A veces forzamos agradar a la galería, pero no estamos fuertes por dentro y eso es un error que daña la salud.

-La vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano puede ser una buena oportunidad para iniciar el cambio. ¿Por dónde empezamos?

-El primer paso es ser consciente de lo que queremos y estar convencidos de ello para alcanzarlo. El cuerpo es nuestro templo y hay que esforzarse porque esté lo más fuerte posible. Realizar deporte y controlar la alimentación son las dos herramientas más potentes con las que podemos lograr ese reto, mientras que la fuerza mental es el pegamento que va soldando todo ello.

-Suena fácil, pero ahora también vuelven las prisas, el estrés...

-Hay que marcarse objetivos alcanzables. Cometemos el error de pensar que solo puedes ir al gimansio o salir a correr, pero se puede comenzar con caminar, jugar al tenis... El secreto está en la constancia.

-¿El deporte es la mejor medicina en tiempos de pandemia?

-Sin ninguna duda, porque la evidencia científica demuestra que reduce prácticamente todos los males de nuestro cuerpo, sobre todo cuando va de la mano de una buena alimentación.

-¿Y también a nivel mental?

-Claro que sí, porque sin una buena autoestima resulta complicado estar saludable. Esa fuerza mental es más importante para estar sano que el hecho de marcar abdomninales.