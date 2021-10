Desmienten que el uso de oxitocina mejore las habilidades sociales de niños con autismo

Sociedad

La oxitocina, una hormona natural que actúa como un mensajero químico en el cerebro, no mostró evidencia de que pueda ayudar a los niños con autismo a adquirir habilidades sociales, según un gran estudio nacional publicado hoy en “The New England Journal of Medicine”.

Si bien es decepcionante para quienes tenían todas las esperanzas puestas en ella, el hallazgo brinda claridad para un medicamento que ha mostrado resultados mixtos en estudios más pequeños y menos sólidos.

“Había muchas esperanzas de que este fármaco fuera eficaz”, dijo la investigadora principal y autora principal del estudio, Linmarie Sikich, profesora asociada en el Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke.

“Todos los que formamos parte del equipo de estudio quedamos muy decepcionados, pero la oxitocina no parece cambiar la función social de las personas con autismo”, añadió.

La oxitocina se usa típicamente para inducir el parto, pero debido a su actividad en el cerebro se ha investigado como tratamiento para el autismo. La evidencia ha sido contradictoria, con varios estudios más pequeños que sugieren que mejoró la función social y cognitiva de algunos niños con autismo, mientras que otros estudios no mostraron ningún beneficio.

Sikich y sus colegas, incluido el autor principal Jeremy Veenstra-VanderWeele, del Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York y la Universidad de Columbia, diseñaron el ensayo en varios sitios para proporcionar la mejor evidencia hasta el momento sobre si la oxitocina era realmente un tratamiento seguro y eficaz para los niños con trastorno del espectro autista (TEA).

El equipo inscribió a 290 niños de tres a 17 años, estratificados por edad y la gravedad de sus síntomas de autismo. Los niños fueron asignados al azar en grupos similares de igual tamaño para recibir oxitocina o un placebo a través de un aerosol nasal diario durante 24 semanas.

El estudio tenía como objetivo ver si el régimen de oxitocina tendría un impacto medible en las habilidades sociales de los niños basándose en exámenes y evaluaciones al inicio del ensayo, a la mitad y al final. Tanto los investigadores como los padres de los niños proporcionaron evaluaciones utilizando herramientas analíticas estándar para el autismo.

Si bien la oxitocina fue bien tolerada y tuvo pocos efectos secundarios, no mostró ningún beneficio significativo entre el grupo de niños que la recibió en comparación con los que recibieron el placebo.

“A miles de niños con trastorno del espectro autista se les recetó oxitocina intranasal antes de que se les hiciera una prueba adecuada”, dijo Veenstra-VanderWeele. “Afortunadamente, nuestros datos muestran que es seguro. Desafortunadamente, no es mejor que el placebo cuando se usa a diario durante meses. Estos resultados indican que los médicos y las familias deben insistir en que existen pruebas sólidas de la seguridad y el beneficio de los nuevos tratamientos antes de que se proporcionen a los pacientes en la clínica “.

Sikich dijo que no es probable que se realicen más estudios sobre la oxitocina, dados los hallazgos negativos: “Nuestro consenso como investigadores es que no hay evidencia en este gran estudio de que sea lo suficientemente fuerte como para justificar una mayor investigación de la oxitocina como tratamiento para los trastornos del espectro autista”.

Se calcula que, en todo el mundo, uno de cada 160 niños tiene un TEA, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La evidencia científica disponible indica la existencia de múltiples factores, entre ellos los genéticos y ambientales, que hacen más probable que un niño pueda padecer un TEA.