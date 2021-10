Los pacientes con VIH no tienen más riesgo de Covid grave

Sociedad

Al principio de la pandemia de la Covid-19 se pensaba que las personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tenían más riesgo de infectarse y presentar complicaciones en caso de contagio en comparación con la población general. Sin embargo, en noviembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconocía que «las evidencias» al respecto eran «cambiantes y contradictorias». Es decir, que no se podía concluir que fuera o no así.

Desde que se declararon los primeros casos de Covid-19, tener una edad avanzada, ser hombre y tener comorbilidades como hipertensión arterial (HTA), obesidad y diabetes, entre otras muchas, se han asociado con un peor pronóstico en caso de contraer la enfermedad causada por el SARS-CoV-2. Además, varios estudios observacionales han informado de un aumento de mortalidad en personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana en comparación con personas sin VIH. En cambio, otras investigaciones no han detectado peores resultados en aquellos pacientes con este virus, lo que sugiere que las infecciones controladas en personas con el virus de la inmunodeficiencia humana no están asociadas con un aumento de la mortalidad. Sin embargo, y, excepto en los casos de inmunosupresión severa, queda por ver si esta disfunción inmune podría tener un efecto paradójico sobre el curso clínico de la Covid-19.

Con el fin de arrojar luz sobre este tema que hizo, sobre todo al inicio de la pandemia, que los pacientes con VIH acudieran antes al hospital bien por temor bien de forma preventiva por consejo de sus médicos, un equipo de internistas ha analizado qué ha sucedido realmente con los pacientes Covid con VIH a partir del Registro SEMI-Covid-19 realizado por la Sociedad Española de Medicina Interna. Y la conclusión de este estudio observacional retrospectivo al que ha tenido acceso este suplemento es sorprendente: «la infección por VIH se asoció con una menor probabilidad de ingreso en una unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica invasiva o muerte».

Más jóvenes y varones

Para ello, el equipo de investigadores comparó los resultados de hospitalización por Covid entre personas con y sin VIH en pacientes ingresados entre el pasado 1 de marzo y el 8 de octubre de 2020 cuyo diagnóstico de Covid-19 había sido confirmado mediante una PCR. Un estudio para el cual analizaron datos de 150 hospitales repartidos por toda la geografía española.

Además, los médicos registraron el tiempo que el paciente Covid permaneció en el hospital, el tiempo que estuvo ingresado en la UCI, si fue necesario o no el uso de ventilación mecánica invasiva y aquellos casos en los que el paciente falleció. También recogieron datos sociodemográficos y comorbilidades previamente diagnosticadas, así como información sobre qué medicamentos tomaban los ingresados de forma habitual, las presentaciones clínicas y radiológicas de los episodios de Covid-19, los tratamientos hospitalarios y los resultados de pruebas de laboratorio de los pacientes. Cada uno de estos datos, obtenidos de las historias clínicas, se ingresaron en una plataforma para poder analizar de forma global las diferencias, de haberlas.

En total, recogieron datos de 16.563 pacientes ingresados de al menos 18 años, 98 de los cuales (el 0,59%) eran personas con VIH. De estos 98 pacientes, 76 ingresaron en marzo, 18 en abril, dos en mayo y dos más en octubre de 2020.

Se da la casualidad que estos pacientes eran más jóvenes, el porcentaje de hombres era mayor y su índice de comorbilidad de Charlson (un instrumento que predice las complicaciones de la suma de ciertas enfermedades) también fue mayor. En concreto, «la edad media de los pacientes con VIH era nueve años menor: 57,9 años de media, frente a 67,4», precisa a A TU SALUD el Dr. Julián Olalla-Sierra, primer autor del estudio, médico internista del Hospital Costa del Sol, en Marbella, y miembro de SEMI.

Además, la duración de los síntomas fue más corta en las personas con VIH que en los pacientes sin este virus: 5,64 días frente a 6,54 de media, aunque «la diferencia no fue estadísticamente significativa», precisan los autores en el estudio.

Las tasas de mortalidad y resultado de ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos, ventilación mecánica invasiva o muerte fueron menores entre pacientes Covid con infección por VIH que en ingresados sin VIH.

En concreto, «el 6% de los pacientes Covid con el virus de la inmunodeficiencia humana ingresó en la UCI frente al 8,7% de personas sin VIH, y los primeros permanecieron en esta unidad 13 días de media frente a 16. A su vez, el 5% de los pacientes con VIH requirió ventilación mecánica, frente al 7% de aquellos sin VIH. Unas diferencias que no fueron significativas», puntualiza el Dr. Olalla-Sierra.

En cuanto a los fallecimientos, «el 12,4% pacientes Covid con VIH perdieron la vida, frente al 21,3% de ingresados sin este virus, una diferencia que sí es significativa. Ahora bien, al ajustar por edad, sexo, índice de comorbilidad de Charlson... esta diferencia deja de ser tal», precisa el facultativo, que explica que como los pacientes con VIH eran más jóvenes la diferencia de mortalidad registrada se ajustaría a la de aquellos sin VIH.

Si se analizan las tres posibilidades juntas (UCI, ventilación mecánica invasiva y muerte), los pacientes Covid con VIH tienen la mitad de riesgo que los pacientes sin VIH. De nuevo, la edad, puede explicar esta diferencia, ya que frente a la Covid-19 pesa más la edad, que se trate de pacientes con nueve años menos de media, explica el autor principal del estudio.

«Y es que todavía no hay verdades absolutas al respecto. Sería interesante hacer una comparativa en pacientes con y sin VIH con la misma edad» para comprobar realmente si el riesgo menor continúa o no, reconoce el experto. En todo caso, estos resultados dejan algo claro: ser paciente Covid con VIH no quiere decir que tengan más riesgo de UCI, de requerir ventilación mecánica asistida o fallecer.

Una conclusión que, a priori, podría parecer diferente al estudio publicado esta semana en la revista científica «HIV Lancet», en el que participaron 16 hospitales de Cataluña. En este estudio, subvencionado por la Fundación La Caixa, se concluía que las personas con VIH que presentan comorbilidades crónicas y carga viral no suprimida podrían tener un mayor riesgo de padecer Covid-19 grave y deberían se priorizadas en programas de vacunación contra el SARS-CoV-2.

Preguntamos al Dr. Olalla-Sierra al respecto, quien explica que «ambas investigaciones no son contradictorias. En el estudio de “HIV Lancet” se precisa sobre aquellos pacientes con VIH inmunosuprimidos severos con comorbilidades. En cambio, en el nuestro hemos analizado qué les sucede a los pacientes Covid con VIH en general en comparación con ingresados sin VIH».

Pero, ¿deberían ser prioritarios en la vacunación? El médico internista explica que «los pacientes con inmunosupresión severa son un grupo prioritario de vacunación, mientras que aquellos con buen control virológico e inmunológico son asimilables a la población sin VIH, tal y como recoge la Estrategia Nacional de Vacunación». Es decir, no tendrían por qué ser prioritarios las personas con VIH, salvo que presenten un nivel de linfocitos CD4 inferior a 200, ya que en estos pacientes el riesgo de infección o de un tumor oportunista se dispara, así como en aquellas personas con VIH que no estén bajo los términos de control. En el resto de casos no sería necesario. Pero de nuevo no es todo blanco o negro, la comunidad científica sigue debatiendo estos aspectos», concluye el experto.