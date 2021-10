El bruxismo, qué es y cómo puede ayudarte el bótox a que desaparezca

El bruxismo, es una patología que sufre aproximadamente un 70% de la población en España. Esta enfermedad consiste en apretar inconscientemente la mandíbula y rechinar los dientes, provocando su desgaste. Puede ocurrir durante el día, aunque ocurre más habitualmente durante la noche, concretamente durante el sueño. En la mayoría de los casos, la persona afectada no sabe que tiene bruxismo hasta que alguien le advierte, en otros, es el dentista quien le informa después de una revisión dental rutinaria. Aunque existen diferentes teorías sobre sus posibles causas, aún no está claro cuál es la verdadera fuente de este problema de salud dental. Muchos expertos coinciden en que el estrés y los trastornos del sueño pueden ser las dos principales causas de esta enfermedad. Sin embargo, también contemplan otros factores que pueden intervenir en su aparición como pueden ser: una mala alimentación, la alineación inadecuada de los dientes, la presencia de trastornos respiratorios durante el sueño, las malas posturas a la hora de dormir o la ansiedad, entre otras. El desconocimiento de su origen ha llevado a los expertos a cuestionarse si existe una solución definitiva, lo que si sabemos es que hay métodos para sobrellevarlo. Y uno de esos métodos no invasivos fue el utilizado por la cantante e influencer Cariatydes, que recurrió a un tratamiento de bótox cuando su problema de bruxismo se agravó.

“Lo que me he realizado ha sido un tratamiento con botox para frenar el bruxismo. El botox “duerme” el músculo, quitándole la fuerza extra que tiene al estar hipertrofiado. Así se consigue frenar esa mordida tan fuerte. Se desinflama el músculo y me quedará la cara más fina (cosa que siendo sincera me da miedo porque siempre me he visto con la mandíbula marcada), pero yo que sé, me da igual porque el bruxismo duele mucho y estaba harta ya. El caso, un sueño, estoy muy contenta, noto menos dolor de mandíbula, de boca, de dientes, de cuelo, etc.”, explicaba a sus seguidores en las redes.

El bruxismo produce un desgaste característico tanto a nivel de los dientes como de las encías ya que las debilita y produce que con el paso del tiempo aparezca inflamación y movilidad en los dientes. Este desgaste no es la única consecuencia ya que de manera indirecta tendrá dolores derivados de dicha actividad tales como dolores de cabeza, dolor de oídos, dolor de cuello, así como dificultad para abrir y cerrar la boca e incluso, a la larga, problemas para masticar y hablar.

Una solución temporal para el bruxismo

El bótox se aplica inyectando una pequeña cantidad en el músculo responsable de mover la mandíbula. Esto reduce el movimiento involuntario sin afectar la capacidad de masticación. Por tanto, los músculos no estarán sometidos a una presión constante y se reducirán las molestias provocadas por esta enfermedad. Debido a que es una cirugía mínimamente invasiva, los pacientes pueden continuar con su vida normal una vez finalizado el tratamiento. El efecto comenzará a ser significativo entre 2 o 4 días después de su aplicación y durará aproximadamente de 6 a 9 meses. Pasado este plazo, se recomienda volver para evaluar nuevamente el caso y considerar si es necesario volver a realizarlo. El bruxismo por inyección es un método sencillo y eficaz que puede solucionar de forma inmediata y eficaz las consecuencias de este problema. No es un tratamiento doloroso ni necesita recuperación posterior. Además, no es necesario usar una férula de descarga después de usar este tratamiento, lo que incrementa la comodidad del paciente.