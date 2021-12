Qué son las manchas de Fordyce y cómo podemos combatirlas

Las manchas o granos de Fordyce son pequeñas glándulas sebáceas que suelen aparecer en las zonas del cuerpo que tienen la piel más fina, como la boca o los genitales. Estos pequeños bultos (de no más de 3 milímetros) no son perniciosos ni infecciosos, pero sí son muy poco estéticos. Suelen ser de color rojo pálido, amarillo claro o color piel.

No existe un perfil poblacional único de paciente, es decir, las puede sufrir cualquier persona... independientemente de su edad o de su sexo; aunque la mayoría de las consultas sobre este tema suelen hacerse en la adolescencia, que es cuando suelen manifestarse por primera vez.

Son más susceptibles de sufrir esta afección aquellas personas con la piel más grasa. En cuanto a su origen, estos granitos los llevamos con nosotros desde que nacemos, aunque solo se empiezan a hacer visibles en la adolescencia, debido a las alteraciones hormonales que se producen en el cuerpo en esta etapa.

“No obstante, las mujeres suelen consultar más cuando estas se localizan en los labios y los hombres, cuando lo hacen en el pene o el escroto”, dice el especialista en Dermatología de Quirónsalud Infanta Luisa.

Tratamiento

A pesar de la alarma que puede despertar su aparición, no suelen traer aparejado ningún otro síntoma adicional, como el dolor o la irritación. Y no suponen ninguna amenaza para la salud; por lo que no se hace necesario aplicar ningún tratamiento. Aunque siempre conviene que un médico las examine y que se haga un seguimiento de su evolución.

Al ser -simplemente- un problema cosmético, sí que existen tratamientos, aunque no suelen ser muy recomendados por los profesionales de la salud. Además, aunque se eliminen, es posible que estas puedan volver a aparecer; y las aseguradoras suelen tener muchas reticencias a la hora de hacerse cargo de este tipo de intervenciones cosméticas.

1. Láser

En aquellos casos en los que un problema estético como este, impida al paciente llevar una vida normal, el médico puede recomendar tratamientos como la electrodesecación con láser de dióxido de carbono. Este procedimiento suele tener bastante éxito en solucionar el problema estético, aunque también es posible que deje algunas cicatrices de poco tamaño.

2. Micropunción

Es un procedimiento en el que se aplican unos pequeños pinchazos en la piel con el objetivo de estimular la producción de colágeno y se aumenta la absorción de productos en la piel. Requiere de anestesia y consiste en retirar los gránulos de la piel a través de la su auto-regeneración.

3. Cremas

Las pomadas de Tretinoína o ácido dicloroacético eliminan estas alteraciones de la piel, pero sólo se deben utilizar bajo indicación de un dermatólogo

4. Remedios caseros

Existen los remedios naturales que prometen mantener la piel en perfecto estado, atacando a estos bultitos tan poco estéticos; aunque no hay pruebas que certifiquen su eficacia.