¿A qué se debe el exceso de mortalidad de noviembre del informe MoMo?

Sociedad

Esa es la pregunta que se hace Rafael Cascón Porres, investigador de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Así, el pasado mes, se produjeron 2.994 más muertes de las esperadas (esta cifra es aún provisional), cuando durante este mismo mes, según el Ministerio de Sanidad, se produjeron en torno a 640 fallecimientos por Covid-19. Es decir, «frente a la veintena de muertes diarias por covid, se están produciendo casi 100 fallecimientos de más diarios (80 si se quitan las de covid) sin que se sepa la causa», denuncia el experto de la UPM.

Lo peor no es que haya un día con más de 200 fallecidos de más (el 9 de noviembre se registraron 243 más defunciones de las esperadas), sino que se mantenga ese exceso de mortalidad durante tanto tiempo. Así, en noviembre se han registrado «20 días consecutivos con muertes por exceso, algo que sólo se ha producido durante las olas: la primera, segunda, tercera y quinta», explica Cascón Porres, que recuerda que ya «en verano el exceso de mortalidad fue el doble de las muertes registradas con covid sin que entonces se buscase explicación. Pero ahora la diferencia que se está produciendo (entre las muertes por covid de las que informa Sanidad y las observadas por MoMo) es mucho mayor».

Además, «la mayor parte de los días que se han superado las muertes esperadas ha sido por encima del umbral del 99% de confianza. En concreto, 16 días por lo que con casi total seguridad hay una causa que está provocando ese exceso de mortalidad anómalo», sostiene el experto de la UPM.

¿El motivo? Se desconoce. De hecho, el Dr. Juan González del Castillo, coordinador del Grupo de Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), explica que en urgencias no están detectando este exceso de muertes (ni por covid, ni por gripe, ni por accidentes): «De momento son muy pocos los casos que se están registrando de covid grave. De gripe estamos empezando a ver casos, pero son muy esporádicos. No te sé explicar ese exceso de mortalidad que recoge MoMo, al menos no lo estamos percibiendo en urgencias».

“Y ese es el problema. Son defunciones que se están produciendo pero sin diagnosticarse y quizás también por eso importan menos: no crean más presión hospitalaria, pero mueren en todo caso”, incide Cascón Porres, que entiende que otra opción puede ser que estén falleciendo enfermos crónicos, que una parte se deba a la covid y que pudiera haber entonces un infradiagnóstico o que pueda deberse a un error en el propio informe que arroje más muertes de las que se producen. «Lo que tiene poco sentido es que estos datos solo valgan para sacar unos informes sobre exceso de mortalidad y no se busque la causa», concluye el investigador de la UPM.