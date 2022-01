Laura Rojas-Marcos es una de las cien mujeres más influyentes de nuestro país y acaba de publicar el libro «Convivir y compartir» (Grijalbo), una obra que nos da las claves para conectar saludablemente con los demás y con nosotros mismos.

¿Hasta qué punto las relaciones pueden perjudicar la salud?

Aprender a desarrollar relaciones saludables resulta clave para nuestra salud mental y física. Nos ayudará tener una actitud respetuosa, cordial y educada, pero también comunicarnos con claridad. Independientemente del tipo de relación, transmitir confianza es clave, pues las personas que lo hacen generalmente despiertan serenidad y simpatía.

Hace poco hemos celebrado la Navidad y eso obliga a muchas personas a convivir con otras «por obligación». ¿Es el momento más crítico del año?

Las fiestas navideñas son para muchos una época estresante y emocionalmente agridulce. En ocasiones porque supone esforzarse para no discutir con algún miembro de la familia, nuestros no elegidos, con quien a veces no existe afinidad, y otras porque se activan los recuerdos que producen sentimientos de tristeza, pérdida y vacío. A menudo salen a la luz reproches del pasado y dinámicas familiares que remueven sentimientos de malestar. Por tanto, en estas circunstancias es clave cuidar nuestras formas y, sobre todo, evitar tratar temas peliagudos que puedan provocar conflictos desagradables.

¿Qué consecuencias tiene para la salud no saber convivir con el resto?

Las relaciones tóxicas pueden afectar negativamente la salud física y nuestra salud emocional. Por tanto, es imprescindible aprender a identificar aquellas personas que nos tratan y quieren bien, que sacan lo mejor de nosotros y viceversa.

¿La pandemia y el teletrabajo prolongado han agravado esa incapacidad para convivir y compartir tiempo con los demás? ¿Esta crisis sanitaria nos ha hecho más ariscos a nivel emocional?

Como profesional de la Psicología he observado que el teletrabajo ha ayudado a muchas personas a gestionar mejor su tiempo y sus obligaciones, pero a muchas también les ha afectado negativamente, se han sentido más solas y aisladas. Como resultado se sienten más sensibles y con falta de afecto y conexión, y buscan interaccionar para sentirse conectados.

¿Cree que estos meses de distanciamiento social pasarán factura a medio y largo plazo a nivel psicológico?

Sin lugar a dudas. Ya podemos identificar cómo han aumentado las demandas de ayuda psicológica por ansiedad, depresión, cuadros agudos de estrés y trauma, así como el síndrome de estar quemado. Los profesionales sanitarios de salud mental, psicólogos y psiquiatras tenemos la consultas desbordadas y necesitamos que el sistema de salud nos ayude para poder apoyar y tratar a tantas personas que lo necesitan.

¿Quiénes suelen ser más proclives a tener problemas de comunicación y convivencia con los demás?

No siempre hay un problema psicológico detrás. Hay gente que tiene una personalidad más introvertida, solitaria o menos social, y eso no es una patología. Sin embargo, independientemente de la personalidad, aquellas que muestran una actitud hostil en la que se burlan, agreden, insultan y faltan el respeto a los demás definitivamente tienen difícil hacer amigos o ser queridos al ser tan dañinos.

El nuevo año es un buen momento para hacer borrón y cuenta nueva. ¿Cuál es el secreto para relacionarnos saludablemente con los demás y con nosotros mismos?

Algunas claves básicas incluyen ser generosos, educados y respetuosos. Pero también contribuir al bienestar del entorno, cumplir con los compromisos, ser coherente, tener una actitud colaborativa y cordial.

¿Y cómo podemos enseñar a los niños a relacionarse bien con los demás para que no sufran estos problemas en su vida adulta?

Ayuda enseñarles a ser considerados, respetuosos, pero también empáticos y asertivos. Sobre todo aprender a cuidarse saludablemente, conocerse, quererse bien para poder cuidar bien a los demás.