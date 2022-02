España no accede a la innovación

Los españoles no tenemos un acceso rápido -como ocurre en Francia, Alemania o Italia, a los medicamentos innovadores. Hace ya tiempo que estamos sufriendo estos retrasos, que, de no existir, habrían salvado miles de vidas. Pero algunos políticos no ven esta prioridad. El tiempo medio de aprobación de un medicamento nuevo en España (días que transcurren desde que recibe la autorización de comercialización en la Unión Europea, hasta que se incluye en la lista de financiación pública) es de 453 días, frente a los 120 de Alemania, por ejemplo.

Este dato, que figura en el último informe “Indicadores de acceso a terapias innovadoras de Europa”, empeora a medida que pasa el tiempo. Otro a tener en cuenta es que nuestro sistema público financia el 54% de los fármacos autorizados en Europa, frente al 88% en Alemania y a los más del 70% de Italia y Gran Bretaña, así como al 63% de Francia.

Y lo más sangrante de esta situación es que está ampliamente demostrado que la medicina de precisión ofrece ahora nuevas estrategias terapéuticas y oportunidades en oncología que, no hace mucho tiempo, carecía de tratamientos eficaces.

En un encuentro de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología, se denunció esta situación y como afirmó Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, “tenemos un problema estructural en el procedimiento de evaluación y financiación”. La situación también fue denunciada por el profesor Eduardo Díaz-Rubio, presidente de la Real Academia de Medicina, y por Begoña Barragán, presidenta del Grupo español de Pacientes con Cáncer.