¿Cansado de las colonoscopias? Esta pequeña cámara podría ser la solución

Son muchos los motivos por los que puede llegar a ser necesario observar el interior de las paredes del intestino... para detectar el cáncer de colon, por ejemplo. En la actualidad, el procedimiento más común para conseguirlo es la colonoscopia. Aunque en algunos casos, también es posible realizar una ‘sigmoidoscopia’, que esencialmente es una colonoscopia algo menos invasiva.

Y a pesar de que es una prueba que se realiza con sedación, puede ser un procedimiento francamente molesto. De hecho, según un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer, casi el 40% de los entrevistados se sometería a una colonoscopia “solo si es imprescindible”. Afortunadamente, existe una tecnología que podría convertirse en estándar de mercado y sustituir -en muchos casos- a las temidas colonoscopias: la cámara endoscópica.

Según un estudio de la Asociación Española contra el Cáncer, casi el 40% de los entrevistados se sometería a una colonoscopia “solo si es imprescindible” | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime Dreamstime

¿Qué es la cámara endoscópica?

Es una cámara diminuta (26 x 11 mm) que se puede ingerir y que, mientras recorre el tracto digestivo, va tomando fotografías de las paredes del esófago, el estómago, el intestino delgado y el colon. Este pequeño dispositivo está equipado -además- con una pequeña luz que le permite obtener más de 50.000 imágenes perfectamente expuestas, y así buscar cualquier anomalía.

Evidentemente, es un dispositivo de un solo uso; por lo que no hace falta recuperarla para acceder a las imágenes. Lo que ocurre es que estas fotografías se envían directamente a un cinturón que el paciente debe llevar durante unas horas y que las va almacenando. Es un procedimiento mucho menos invasivo, mucho más rápido y que no requiere ningún tipo de anestesia o sedación. Eso sí, al igual que ocurre con la colonoscopia, la pill-cam también necesitará una limpieza previa del intestino para que las imágenes que tome sean lo más claras posible.

Ahora bien, este procedimiento no es totalmente infalible y no siempre es el más recomendado. Y es que, a diferencia de lo que ocurre con el endoscopio, la pastilla-cámara no toma imágenes continuamente, sino que lo hace de forma esporádica y sin que un especialista pueda dirigirla en una dirección u otra. Lo que podría dificultar el diagnóstico.

Además, mientras que el endoscopio permite, por ejemplo, tomar muestras de los pólipos y detener los sangrados; esto es algo todavía no está al alcance de la cámara. Por lo que, en el caso de que se detecte alguna anomalía, será necesario someterse a un procedimiento quirúrgico o a una colonoscopia.

Este procedimiento, que se empezó a utilizar en el año 2001, ya ha sido la salvación para muchos pacientes que se negaban a someterse a procedimientos más invasivos como la colonoscopia o la gastroscopia. Si este es su caso, y no se siente a gusto con un procedimiento invasivo que requiera la utilización de un endoscopio, consulte con un profesional de la salud; que decidirá si la cámara endoscópica es el método diagnóstico más adecuado para usted.