El 64% de contagios en casas fue entre no vacunados

Desde ayer ya no hay que hacer cuarentenas si uno es un contacto estrecho de un contagiado por Covid-19, independientemente de la situación vacunal que se tenga. Así lo decidió el pasado miércoles la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

En realidad, esta eliminación es para las personas que no contaban con la pauta completa, ya que las cuarentenas se eliminaron meses atrás para los vacunados. Una medida no exenta de riesgos. De hecho, según un informe de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la transmisión de la variante Ómicron entre noviembre de 2021 y febrero de este año no sólo fue elevada, sino que se produjo en la mayoría de los casos en los hogares.

En concreto, el contagio de la variante se produjo en el 67,8% de los hogares. Y de ellos, el 42,7% (47 de 110 casos) de las infecciones fue en personas que habían recibido una dosis de refuerzo de la vacuna; el 43,6% (17 de 39) estaba con la pauta completa (la serie primaria) desde al menos cinco meses antes de producirse el contagio, y el 63,9% (69 de 108) no estaba vacunado.

De ahí que la eliminación de las cuarentenas para los contactos estrechos no sea la mejor medida, de momento, frente a la covid cuando aún no hay una vacuna esterilizante.

«Con esta medida se pretende avanzar hacia la normalidad, pero plantea el riesgo de contagio. En todo caso, el porcentaje mayor de los que quedan sin vacunar son sobre todo el grupo de los niños. Se argumenta que en ellos el impacto de la enfermedad es menor», explica a este suplemento Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo.

Y, dado que esta medida ya se había eliminado para los «inmunizados», «se expone que se tiene la opción de vacunarse y que el que no lo haya hecho es porque no ha querido. El problema es que cuando haya un infectado, el virus se puede transmitir relativamente fácil a los contactos estrechos no vacunados», afirma Nistal.

Se trata por tanto de una medida que va en la línea de que «controlar la situación va a depender cada vez más de la conciencia de cada uno. Habrá personas que se infecten en estas situaciones y que lleven el virus consigo. Si están vacunados se reduce el riesgo, pero no se elimina la posibilidad de contagiar. Y si no estás vacunado, eso se incrementa», precisa Nistal, que reconoce que la medida no le convence, «todavía no».

De ahí que la Comisión haya recomendado que durante los 10 días posteriores a la última exposición los contactos estrechos de casos confirmados «extremen las precauciones y reduzcan todo lo posible las interacciones sociales utilizando de forma constante la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos».

«Especialmente se debe evitar el contacto con personas vulnerables», aclara el Ministerio. Precisamente, al respecto la Comisión también ha acordado emitir la recomendación de «extremar las medidas preventivas dirigidas a la protección de los más vulnerables». Algo clave entre vacunados y los que no lo están, ya que los anticuerpos por el suero contra la covid disminuyen a los seis meses. Así, lo refleja un estudio de la Universidad Estatal de Ohio. Para llegar a esta conclusión, utilizaron suero de muestras de sangre humana que sugiere que los niveles de anticuerpos neutralizantes producidos por vacunas de ARNm de dos dosis contra la variante original y las primeras variantes del virus disminuyen sustancialmente con el tiempo.