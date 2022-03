¿Cuáles son los principales signos de la alergia respiratoria?

Las enfermedades alérgicas afectan a un 33% de la población, siendo la rinitis la más común: según la OMS, casi 400 millones de personas la padecen. Los principales causantes son, por orden de frecuencia, pólenes (más frecuentes en primavera y verano), ácaros del polvo, hongos de la humedad y epitelio de animales.

1. ¿Qué es exáctamente la alergia respiratoria?

La alergia es una respuesta «exagerada» de nuestro sistema inmunitario que reconoce como un elemento lesivo para nuestro organismo, algo que no lo es. En el caso de la respiratoria los desencadenantes de esta respuesta son los denominados aeroalérgenos. Y lo primero en que pensamos es en pólenes, pero no hay que olvidar a los ácaros, hongos y epitelios (en la actualidad uno de cada cuatro hogares españoles tienen un animal de compañía como perro o gato). Esta respuesta conlleva la liberación de mediadores inflamatorios que produce la sintomatología de esta patología.

2. ¿Cuáles son sus síntomas?

Las manifestaciones clínicas más importante son la obstrucción nasal y rinorrea continua (abundante goteo nasal) en el caso de la rinitis alérgica; picor de ojos y ojo rojo en caso de conjuntivitis alérgica; en asma alérgica tos, disnea, sibilancias (pitidos al respirar) y opresión torácica. Todas esas manifestaciones modifican profundamente la calidad de vida del paciente alérgico, impidiendo en muchos casos las actividades normales de la vida diaria y resulta por ello tan necesario un estudio alergológico.

3. ¿Cuáles son los principales tratamientos?

Los tratamientos más habituales en la patología alérgica van a depender de los síntomas de cada paciente, tratando de cubrir todas las necesidades que la enfermedad pueda presentar. Así, el uso más frecuente en esta enfermedad son antihistamínicos (en comprimidos o colirio), corticoides nasales y broncodilatadores para terapia inhalada en el caso de asma alérgica. También dentro de los tratamientos de la alergia respiratoria podemos hablar de la inmunoterapia especifica de alergia. En este caso, se deberá definir el perfil alérgico del paciente y si cumple los criterios clínicos para poder beneficiarse de este tratamiento.

4. Además de los fármacos, ¿hay consejos que puedan paliar los síntomas?

A todos los pacientes diagnosticados de alergia respiratoria se les debe informar acerca de una serie de consejos que denominamos medidas de evitación, dependiendo a que alérgeno se esté sensibilizado. Así frente a una sensibilización a pólenes los consejos serían comprobar los niveles de polinización, no realizar ejercicio al aire libre en época de picos de polinización, utilización de gafas de sol integrales, mascarillas... En caso de los ácaros, no acumular alfombras, cojines, peluches, utilizar aspiradoras con filtro EPA (no usar plumeros y escobas) y desaconsejado utilizar humidificadores. En referente a los epitelios (gato y perro principalmente) evitar la interacción con el animal.

5. ¿Alergia y asma van de la mano?

El paciente alérgico no siempre va a padecer asma; es la causa más importante pero no la única. Igual sucede con las otras enfermedades como rinitis, conjuntivitis, dermatitis, etc., que pueden deberse a otras causas que, en muchos casos, son difíciles de identificar. Por ello es tan importante el estudio alergológico para poder identificar el origen alérgico de estas patologías.