Buenos resultados del fármaco que previene el coronavirus

Los resultados detallados del ensayo de profilaxis previa a la exposición (prevención) de fase III Provent mostraron que la combinación de anticuerpos monoclonales tixagevimab y cilgavimab (Evusheld de AstraZeneca), redujo el riesgo de desarrollar Covid-19 sintomático en un 77% en el análisis primario y en un 83% en el análisis de seguimiento a seis meses, en comparación con placebo. No hubo casos de enfermedad grave o muertes relacionadas con Covid-19 en el grupo de la terapia en combinación durante el seguimiento a seis meses.

Más del 75% de los participantes del estudio tenía comorbilidades, al inicio del mismo, que los ponían en alto riesgo de Covid-19 grave si se infectaban, incluidas personas inmunocomprometidas y que pueden tener una respuesta inmune inadecuada a la vacunación.

Los datos farmacocinéticos adicionales mostraron que las concentraciones de la combinación de anticuerpos permanecieron elevadas en suero durante seis meses después de la administración, lo que respalda que una sola dosis podría proporcionar protección contra la Covid-19 durante al menos seis meses. Los datos han sido publicados on line hoy en la revista New England Journal of Medicine.

Mala respuesta a la vacuna

“Si bien las vacunas Covid-19 han sido altamente efectivas para reducir la hospitalización y la muerte, los casos continúan aumentando y muchas personas siguen en alto riesgo, incluidas las personas inmunocomprometidas y las que no pueden vacunarse. Estos importantes datos, ahora publicados, proporcionan confianza en que una dosis intramuscular fácil de administrar de este fármaco podría proporcionar a las poblaciones vulnerables una protección duradera. Además, se ha demostrado que la terapia neutraliza la variante actualmente dominante en circulación de Covid-19, BA.2″, explica Myron J. Levin, MD, profesor de Pediatría y Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, (EE UU), e investigador principal del ensayo Provent.

Se considera que aproximadamente el 2% de la población mundial tiene un mayor riesgo de generar una respuesta inadecuada a una vacuna frente a la covid y puede beneficiarse particularmente de la profilaxis previa a la exposición con la combinación de anticuerpos.

Esta población incluye a los pacientes inmunocomprometidos, como aquellos con cáncer o pacientes trasplantados o cualquier persona que tome medicamentos inmunosupresores. Las personas con mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 también podrían beneficiarse de la protección con la combinación de anticuerpos de acción prolongada.