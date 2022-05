El prurito afecta al 50% de las personas con enfermedad renal crónica

Difícil diagnóstico

El prurito puede tener muchas causas: toxinas del cuerpo que no se eliminan bien en la hemodiálisis, tener el calcio y el fósforo alterados, una alteración de los receptores opioides en la piel, etc. «Todo esto hace que los nefrólogos nos sintamos, en ocasiones, frustrados por no poder resolver este problema. Tampoco los pacientes identifican la ERC como patología relacionada con su prurito, por lo que no es infrecuente que no nos transmitan este síntoma», cuenta Emilio J. Sánchez, coordinador de registros de la SEN.