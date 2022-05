Cómo elegir el mejor blanqueamiento dental en casa

Cada vez son más populares los tratamientos de blanqueamiento dental, pero realizarlo en casa con productos equivocados puede salir caro. En el caso de querer hacerlo en casa existen, principalmente, tres formas: jeringuillas rellenas de gel, tiras recubiertas de gel y pinceles para pintar el blanqueador. Pero, sea cual sea el método, hay que tener en cuenta algunos puntos antes de comprar cualquier producto o someterse a un tratamiento pues, sin la supervisión de un profesional, puede causar daños.

Entre los peligros del blanqueamiento dental casero están las quemaduras químicas. Esto sucede porque mientras “los profesionales crean un protector diseñado específicamente para su boca, lo que suele encarecer el tratamiento, los kits caseros suelen tener una política de “talla única”, por lo que puede suceder que el gel se derrame sobre la boca o la piel, provocando graves quemaduras. Por eso es tan importante comprobar los ingredientes antes de comprar cualquier producto. “Algunos kits que se venden por internet contienen niveles peligrosos de una sustancia química blanqueadora llamada peróxido de hidrógeno que puede quemar las encías y provocar la pérdida de dientes. Los kits que se venden sin receta no deben contener más del 0,1% de peróxido de hidrógeno, mientras que el límite legal para los profesionales es del 6%, pero recuerda que ellos están formados para utilizarlo y saben qué productos son eficaces y seguros. Ten cuidado con lo que compras, ya que un estudio realizado en 2021 descubrió que algunos kits contenían más de 300 veces la cantidad recomendada”, advierte Khaled Kasem, jefe de ortodoncia de la clínica Impress. Por eso, aconseja acudir a un centro profesional o, en su defecto, comprar los kits en tiendas de confianza, ya que existen normas y regulaciones que no existen en internet.

Otro riesgo es el de pérdida de dientes. “Puede sonar dramático, pero si estás aplicando productos químicos peligrosos y éstos están destruyendo el tejido de tus encías, es algo que no tiene vuelta atrás y eventualmente perderás tus dientes. Del mismo modo, si los productos químicos nocivos penetran en la superficie de tu diente, éste morirá y se volverá de color gris, ¡y no es el aspecto deseado que esperas!”, asegura Kasem. Por eso, continúa, si no está seguro de lo que le conviene, lo mejor es que consultar a un profesional.

Cuidado con los componentes químicos

También pueden provocar daño en el esmalte dental. Según Kasem, “aunque la mayoría de los kits de blanqueamiento caseros contienen peróxido de hidrógeno, algunos contienen dióxido de cloro, que es el mismo ácido que se utiliza para limpiar las piscinas. Este producto químico elimina las manchas de los dientes para darles ese precioso brillo blanco, pero a menudo también elimina el esmalte de los dientes, dejándolos expuestos y provocando daños irreparables”.

Incluso, infecciones bucales debido al alto contenido en sustancias químicas de algunos tratamientos. “No hay nada más irritante que algo que se abre paso en un corte, empeorándolo. Los ácidos y los productos químicos como el dióxido de cloro pueden provocar cortes y llagas en las encías, y si tienes una herida expuesta en la boca eres mucho más vulnerable a las infecciones, ya que hay altos niveles de bacterias viviendo en la boca”, continúa el ortodoncista.

Por todo ello, lo mejor es acudir a manos de un profesional para no malgastar recursos, dinero, ni hacer peligrar la salud bucodental. “Si se hace correctamente, el blanqueamiento dental es una forma estupenda de mejorar tu sonrisa y aumentar tu confianza. Antes de elegir cualquier proceso, lo mejor es consultar con tu dentista para determinar qué método es el adecuado para ti”, concluye.