Estas son las mejores alternativas al azúcar

Una de las bases para gozar de buena salud es reducir el consumo de ciertas sustancias que, en grandes cantidades, pueden llegar a resultar perjudiciales para nuestro organismo. Como los azúcares, que aún siendo necesarios para el correcto funcionamiento de algunos órganos, como el corazón y el cerebro, su consumo excesivo se relaciona con una dieta de menor calidad. A su vez, esto conduce a un mayor riesgo de aumento de peso y otras condiciones médicas graves.

No obstante, existen varias maneras de endulzar nuestros alimentos de forma natural sin tener que recurrir al azúcar, como la miel y la estevia. Sin embargo, con tantos edulcorantes diferentes, puede resultar confuso determinar cuál es la mejor opción para nuestra salud.

Miel

Este líquido espeso, dulce y dorado que elaboran las abejas a partir de las flores, es una de las mejores alternativas al azúcar refinada. Si bien se compone principalmente de glucosa y fructosa, la miel cruda sin pasteurizar contiene vitaminas del grupo B y minerales como hierro, manganeso y potasio. Aunque su mejor cualidad para nuestra salud son sus propiedades antioxidantes y antimicrobianas. Además, la miel tiene un sabor ligeramente más dulce que el azúcar normal, lo que significa que podemos usar menos y lograr el mismo nivel de endulzamiento.

Jarabe de arce

El jarabe de arce, sirope de arce o miel de maple es un dulce fabricado a partir de la savia de varias especies de arce, entre las que destacan el arce azucarero, el arce rojo y el arce negro. El jarabe de arce es un gran edulcorante alternativo gracias a sus antioxidantes y nutrientes como el manganeso y el zinc.

Dátiles

Los dátiles son una buena fuente de fibra, potasio, calcio y antioxidantes. Un estudio de 2009 realizado en base a 12 edulcorantes diferentes encontró que el azúcar de dátiles tiene el mayor contenido de antioxidantes. Los dátiles también son una excelente alternativa para el azúcar refinada en salsas y postres. Además, podemos encontrar pasta de dátiles, jarabe de dátiles y azúcar de dátiles (que se elabora a partir de dátiles deshidratados y molidos) en la mayor parte de los supermercados y dado que estas opciones contienen los mismos nutrientes que los dátiles enteros, es una alternativa al azúcar muy saludable.

Azúcar de Coco

Este edulcorante tropical se fabrica extrayendo la sabia de la flor del coco y calentándola para que se evapore la mayor parte del agua. El azúcar de coco tiene un índice glucémico más bajo que el azúcar de mesa. Además, contiene minerales e inulina natural, que actúa como fibra. Dado que el azúcar de coco puede reemplazar al azúcar moreno en una proporción de 1:1 en las recetas, es fácil de usar para que nuestros postres sean un poco más saludables.

Estevia

En 2008, la estevia obtuvo la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus silgas en inglés) para su uso como edulcorante seguro en alimentos y bebidas. La estevia es entre 100 y 300 veces más dulce que el azúcar, no contiene calorías y no afecta el azúcar en la sangre como el azúcar blanco refinado. Esto significa que puede usar mucho menos o combinarlo con otros edulcorantes para reducir las calorías. No obstante, la estevia puede tener un sabor algo peculiar, ligeramente amargo, y puede ser desagradable para algunas personas.

Fruta del monje

También conocida como “Luo Han Guo”, la “Monk fruit” o fruta del monje está ganando gran popularidad como edulcorante natural sin calorías. El extracto de la fruta del monje proviene de un melón dulce cultivado en el sudeste asiático y se usa como un remedio tradicional en China para la tos y el dolor de garganta, además de como edulcorante. Al igual que la estevia, la fruta del monje es unas 200 veces más dulce que el azúcar de mesa.

Uno de los beneficios de la fruta del monje es que carece del regusto amargo asociado con la estevia. Esto la hace más atractivo para muchos consumidores que buscan una opción baja en calorías que no aumente el nivel de azúcar en la sangre. La investigación preliminar también muestra que la fruta del monje contiene antioxidantes que a su vez podrían apoyar el sistema inmunológico, el tracto digestivo y el sistema respiratorio. En términos de seguridad, la FDA también ha declarado que el extracto de fruta de monje es seguro.

Por último, cabe destacar que los edulcorantes naturales, como la miel y el néctar de agave, son un sustituto saludable al azúcar, pero lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que estos edulcorantes naturales aún tienen calorías y afectan el nivel de azúcar en la sangre. Por lo tanto, y según concluye el informe científico, publicado en febrero de 2022, sobre el nivel máximo de ingesta tolerable de azúcares en la dieta de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la ingesta de azúcares debe ser lo más baja posible como parte de una dieta nutricionalmente adecuada.