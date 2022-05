¿Qué es más sano el pimiento verde, el rojo o el amarillo?

El pimiento morrón, también conocido como pimiento dulce, de bonete o de hocico de buey, es un tipo de pimiento de la especie “Capsicum annuum” cuya gama de colores va desde rojo, amarillo y verde, hasta chocolate, blanco y morado. Asimismo, de todas las variedades de pimientos, los pimientos morrones son los menos picantes ya que no contienen capsaicina, el químico que causa una intensa sensación de ardor, denominada escala de Scoville. Por lo general, los pimientos que no están maduros son de color verde, amarillo pálido o morado y los pimientos rojos son simplemente pimientos maduros. Los pimientos verdes son los menos dulces del lote y un poco más amargos que los pimientos amarillos, mientras que los pimientos rojos son los más dulces. Pero, dejando a un lado su diferencia de sabor, ¿hay alguno más sano que otro? La respuesta es sí.

¿Cuál es más sano?

18/12/19. Imagen de varios pimientos en una frutería a granel. @ Cipriano Pastrano FOTO: Cipriano Pastrano Delgado La Razón

Aunque cada tipo de pimiento contiene cualidades nutricionales casi idénticas, difieren especialmente en sus cantidades de vitamina A y C. Por ejemplo, el amarillo, que se encuentra entre la madurez del verde y el rojo, contiene la mayor cantidad de vitamina C por cada 100 gramos, el 306% de la recomendación diaria, mientras que el pimiento rojo ocupa el segundo lugar con un 213%. Por último, el pimiento verde contiene el 134% de la recomendación diaria de vitamina C. La vitamina C es ventajosa para el cuerpo por muchas razones, una ingesta adecuada de este tipo de vitamina puede ayudar al cuerpo a crear y mantener el colágeno, una proteína esencial que se encuentra en el cabello y la piel. El colágeno es muy importante porque mantiene unidos la piel, los tendones y los ligamentos. Además, la vitamina C es un potente antioxidante natural soluble en agua, que ayuda al cuerpo a desarrollar resistencia a los compuestos infecciosos.

Respecto a la vitamina A, el pimiento rojo contiene la mayor cantidad, con un 63% de la recomendada diariamente, seguido del pimiento verde con un 7%. El pimiento amarillo, por su parte, contiene alrededor del 4%. La vitamina A, junto con otros compuestos antioxidantes, puede ayudar a proteger la retina (la capa interna del ojo que es sensible a la luz) del daño causado por la luz azul. Por su lado, los antioxidantes son sustancias naturales que pueden retrasar o prevenir el daño celular.

Asimismo, los pimientos rojos contienen más ácido fólico y potasio que los otros tipos. Se sabe que el folato reduce la tasa de enfermedad de Alzheimer y el deterioro cognitivo. El potasio, por su parte, se ha asociado con un aumento en el flujo de sangre al cerebro y una mejora de la capacidad de pensamiento, la concentración y la actividad cerebral, ya que tiene la capacidad de relajar los vasos sanguíneos, permitiendo que fluya más sangre y nutrientes a las áreas vitales del cerebro.

En conclusión, dependiendo de cuál sea el requerimiento culinario, los pimientos rojos y amarillos parecen ser las mejores opciones por razones nutricionales. Los pimientos rojos contienen casi la misma cantidad de vitaminas y minerales que las otras variedades, sin embargo contienen mucha más vitamina A, potasio y ácido fólico para ayudar a proteger los nervios, el cerebro y el corazón.