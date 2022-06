¿Qué es un “test de vuelo” y cómo de importante es para su salud?

¿Qué hacer si necesito oxígeno en un avión?

Al margen de la recomendación que hacen los pediatras, no está permitido volar con una bomba de oxígeno, por lo que la solución para cada paciente dependerá de las aerolíneas. “Algunas te facilitan el oxígeno a bordo de forma gratuita, en otros casos tienes que pagar por él un precio bastante elevado y algunas compañías, directamente, no dan esta opción a los pasajeros”, aclara el doctor Osona. “Dado que no se pueden subir al avión bombonas de oxígeno, lo que les podemos proporcionar en esos casos desde el sistema público de salud son concentradores de oxígeno, que funcionan con batería y suministran oxígeno de forma ilimitada siempre que estén conectados a la corriente. En definitiva, es bastante simple si lo solicitas y lo preparas con tiempo”, concluye.