¿Cómo actuar ante un cuerpo extraño en el ojo?

Seguro que en muchas ocasiones hemos tenido una sensación de molestia en el ojo. Esto ocurre porque ha entrado un cuerpo extraño en él. Los cuerpos extraños más comunes son la suciedad, el polvo, el maquillaje, trocitos de metal...

1. ¿Cómo debemos actuar si nos ocurre?

La actuación dependerá de la situación en la que nos encontremos, si estamos acompañados en ese momento o si estamos solos.

2. ¿Cómo hacerlo si estamos en compañía?

El primer paso siempre debe ser lavarse las manos con agua y jabón. Después, hay que buscar un lugar bien iluminado, si hay una lámpara con luz intensa mejor debajo de ella. Tras localizar un lugar con luz, se debe examinar suavemente el ojo para encontrar el cuerpo extraño. Hay que descender el párpado inferior hacia abajo y pedir a la persona que mire hacia arriba. Luego, sostener el párpado superior mientras la persona mira hacia abajo. Si el objeto está en la película lagrimal, en la superficie del ojo, hay que utilizar un gotero (o jeringuilla) lleno de agua limpia y tibia para eliminarlo o intentar inclinar la cabeza hacia atrás e irrigar la superficie del ojo con agua limpia de un vaso o un chorro suave de agua del grifo. Si se tiene, es preferible realizar la limpieza con suero fisiológico.

3. ¿Y si estamos solos?

El primer paso volvería a ser lavarse las manos con agua y jabón. Después, hay que enjuagar el ojo con un chorro suave de agua limpia y tibia para eliminar el cuerpo extraño. Si resulta más cómodo se puede utilizar una copa ocular o un vasito limpio colocado con el borde apoyado en el hueso de la base de la cuenca del ojo (órbita). Otra forma de eliminar el cuerpo extraño del ojo es meterse en la ducha y que un chorro suave de agua tibia moje la frente, para que descienda sobre el ojo afectado, mientras se mantiene el párpado abierto. Si la persona utiliza lentillas, es mejor quitarlas antes o mientras se irriga la superficie del ojo. A veces, se puede adherir un cuerpo extraño a la superficie de la lente.

4. ¿Qué es lo que no se debe hacer en esta situación?

No se debe tratar de quitar un objeto incrustado en el ojo. No frotar el ojo, aunque haya picor. No quitar ningún objeto grande que parezca estar incrustado en el ojo o que asome entre los párpados.

5. ¿Cuándo debemos acudir a un profesional sanitario?

Cuando sea imposible retirar el cuerpo extraño solo con irrigación. Cuando el cuerpo extraño está incrustado en el ojo. Cuando se presenta visión anormal. Cuando el dolor, el enrojecimiento o la sensación de cuerpo extraño en el ojo persiste durante más de 24 horas después de haber quitado el objeto.

6. ¿Debemos tener en cuenta alguna recomendación tras esta intervención?

Sí, en ocasiones, un cuerpo extraño puede rasgar la superficie del ojo. Esto se siente como si todavía permaneciera el objeto en el ojo, aún después de haberlo quitado. Esta sensación, a veces, puede tardar 24 horas en desaparecer y es normal.