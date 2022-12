Si estás embarazada, estas Navidades evita comer alimentos que puedan causar toxoplasmosis

Estas Navidades, es necesario tomar precauciones especiales y adaptar nuestra alimentación para prevenir la toxoplasmosis congénita, una infección que se trasmite al feto a través de la madre al verse esta expuesta al parásito toxoplasma gondii. La mayoría de las veces, la infección es leve en la madre y puede no ser consciente de la infección y los síntomas pueden no ser evidentes en el niño hasta que tenga varios años... sin embargo, no son ninguna tontería:

Los riesgos de la toxoplasmosis sobre el feto son muchos. Por eso es mejor prevenir la infección por todas las vías FOTO: Dreamstime Dreamstime

Los posibles efectos de la toxoplasmosis sobre el no nato incluyen esplenomegalia (agrandamiento del bazo), hepatomegalia (agrandamiento del hígado), daño ocular, problemas de alimentación, hipoacusia (deficiencia auditiva), ictericia, bajo peso al nacer, discapacidad intelectual, ceguera, infecciones bacterianas, retraso del crecimiento fetal, anemia, hiperactividad y déficit de atención. Como puedes ver, los problemas que pueden surgir a causa de la infección son muchas. Y sin el tratamiento adecuado, pueden volverse irresolubles.

Por eso es importante que las madres gestantes sean conscientes de los riesgos de la toxoplasmosis congénita y que adopten medidas para prevenir la infección. Porque si bien no hay una cura, sí que hay muchas formas de prevenir la propagación de la enfermedad y reducir el riesgo de los síntomas desagradables:

Precauciones para evitar la toxoplasmosis:

En cuanto a los cambios que debemos realizar en nuestra dieta para evitar la infección por toxoplasma gondii, la norma esencial es que debemos evitar ingerir carne cruda o poco cocinada. La carne debe estar bien cocinada, es decir, hecha a temperaturas superiores a los 80 grados o con una congelación previa a temperaturas inferiores a 18 bajo cero durante 48 horas.

Comida saludable de embarazada FOTO: Dreamstime Dreamstime

Hay que tener en cuenta también que algunos alimentos procesados como los embutidos crudos, el jamón o los ahumados también pueden presentar toxoplasmosis, por lo que es recomendable evitarlos.

Además, el doctor Miquel Ángel Jiménez, jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, para evitar la infección por toxoplasmosis, recomienda lavar y desinfectar los utensilios de cocina con agua caliente y jabón, especialmente los cuchillos y tablas en las que se corta carne cruda; lavar las frutas y verduras frescas, sobre todo si se van a comer crudas; y pelar la fruta después de lavarla.

También es importante consumir agua embotellada -que ha sido tratada previamente- y evitar fuentes de agua naturales y ríos. Además, se recomienda evitar el consumo de leche no pasteurizada, ya que los lácteos no pasteurizados pueden contener parásitos de Toxoplasma.

Procura ser cuidadosa con tu alimentación estas Navidades si estas embarazada FOTO: pexels

Asimismo, el doctor también recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua caliente y jabón; sobre todo después de realizar trabajos de jardinería o de manipulación de tierra. De hecho, en este caso es necesario utilizar guantes.

Y como el toxoplasma gondii es un organismo parasitario unicelular que puede infectar a la mayoría de animales, también debemos tener mucho cuidado al entrar en contacto con ellos. Y debemos ser especialmente prudentes si tenemos gato, porque este organismo se excreta a través de sus heces. Por eso, es muy importante que no sean las mujeres embarazadas quienes limpien su caja.