Cualquier barrera es poca frente al virus chino

A diferencia de lo que sucedió durante la primera ola de la pandemia, en la que Salvador Illa y sus altos cargos dilapidaron un tiempo precioso negando la evidencia, antes de blindar España de la avalancha de covid que llegaba procedente de Italia y China, con los resultados fatales que todos conocemos, las autoridades actuales del Ministerio de Sanidad han actuado con celeridad al instaurar ciertas medidas de precaución en los aeropuertos internacionales para hacer frente a la llegada de viajeros procedentes del país asiático. De hecho, se han adelantado incluso a la Unión Europea.

A estas alturas, ya ha quedado claro que Carolina Darias no tiene nada que ver con el ex ministro catalán y que los responsables de Salud Pública del Ministerio de Sanidad parecen haber aprendido, tres años después, que en lo que a enfermedades transmisibles se refiere más vale pasarse en la aplicación del principio de precaución que quedarse cortos. Su acierto, en este sentido, es evidente, por más que el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) hayan hecho llamamientos a la calma y lanzado mensajes de que la eclosión de contagios en China no tiene que suponer necesariamente su réplica en occidente, al haberse generalizado la vacunación y la inmunidad natural frente al virus. Estos mensajes son quizás los que explican que España no haya ido más allá, como vienen reclamando algunas autonomías. El primer paso, de entrada, es bueno, pero, ya puestos, sí convendría redoblar aún más las exigencias a los viajeros procedentes de China y establecer planes de contingencia en los hospitales y de compra de materiales de protección por si irrumpe otra variante y la historia se repite.