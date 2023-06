Los 3 tipos de pescado que crees saludables pero que en realidad son 'puro fake'

El pescado es uno de los alimentos con más beneficios para la salud. La mayoría de médicos y dietistas incluyen esta materia prima en sus recomendaciones alimentarias. Sus propiedades ayudan a que los niños y niñas mejoren su crecimiento y su desarrollo físico y mental. De esta manera, desde la infancia, estamos acostumbrados a incluir todo tipo de pescados en nuestra dieta.

El problema radica cuando el precio de la materia prima afecta al diseño del menú diario. En ese caso, la mayoría de consumidores, se ven obligados a comprar lo barato. De esta manera, el sucedáneo del pescado o sus ultraprocesados no aportan los mismos beneficios a la salud que el buen pescado fresco de calidad.

A continuación te explicamos varios productos de pescado que no aportan beneficios para la salud, pero que comemos habitualmente bajo la falsa premisa de considerarlos saludables.

Palitos o varitas de merluza Freepik

Palitos de merluza

Hablamos de uno de los tipos de pescado con mejor relación beneficios-precio, pero cuando se intenta que los más peques lo coman sin problemas, es cuando aparecen las contraindicaciones. Son bajos en fibra, per bajos en carbohidratos y grasas malas o trans. Además, contienen altas dosis de sal, según un estudio publicado en la revista European Food Research and Technology en el que participaron científicos del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Cataluña.

Este trabajo investigó la calidad nutricional de "las alternativas al marisco" lanzadas al mercado mundial entre 2002 y 2021, entre las que se encuentran los palitos de pescado. Tras compararlas con los productos del mar convencionales determinaron haber encontrado "algunas deficiencias como que deberán abordarse en futuras investigaciones, como el bajo contenido en proteína".

La mayoría de los palitos de merluza contienen una cantidad de materia prima muy baja, la mayoría por debajo del 50%. Este hecho, sumado a que el pescado está desmechado, procesado y empanado para ser luego frito, hace que esta opción sea una de las peores para consumir pescado.

Además, el adobo que oculta el verdadero sabor de la merluza contiene edulcorantes artificiales, aceite de girasol, harinas y otros aditivos. Todo esto, sumado a una fritura a alta temperatura hace que este sea un plato de pescado que ningún médico recomienda. Para más inri, esta receta tiene fama de saludable. No dudes: si quieres comer merluza, la mejor forma es hacerla al horno o hervida.

El grave peligro de comer salmón ahumado con cierta frecuencia Dreamstime

Salmón ahumado

También tiene fama de saludable, y aunque no sea tan perjudicial como el plato mencionado antes, lo cierto es que su alto consumo está relacionado con el desarrollo de ciertas enfermedades digestivas. Todo radica en la elaboración del salmón ahumado.

La técnica de ahumar, muy común en la gastronomía española, funciona para extraer un sabor único. Pero, negativamente, el contacto del salmón con el humo produce aminas biógenas, un compuesto que está relacionado con el desarrollo de enfermedades inflamatorias intestinales e, incluso, el cáncer de colon como ha demostrado un estudio español publicado también en la revista European Journal of Health Research.

Por otra parte, es muy importante almacenar y conservar el salmón ahumado en perfectas condiciones. El deterioro del producto sumará para no obtener los beneficios que la materia prima aporta. A pesar de ser un pescado que en términos nutricionales no ofrece todo lo que puede garantizar un buen filete de salmón al horno con verduras, si se consume con moderación no es una mala alternativa.

El calorímetro: 10 barritas de surimi larazon

Palitos de cangrejo

De la misma manera que las falsas gulas, los palitos de cangrejo, en su mayoría son conglomerados de pescado, llamado surimi. El surimi es una antiquísima técnica japonesa para conservar el pescado. Actualmente, el compuesto de surimi está formado por abadejo, platina, fletán, corvina, bacalao, morena, hoki, caballa y merluza.

Es decir, los mal llamados palitos de cangrejo no llevan cangrejo. De hecho, el surimi de los palitos de pescado es el formato más procesado de todos los que podemos encontrar.

Ningún dietista o médico recomendará incluir el surimi en nuestra dieta. Hablamos del tipo de pescado menos recomendado de todo el supermercado (si es que lo podemos considerar como pescado). De vez en cuando, para por ejemplo dar sabor a una ensalada de verano, los palitos de cangrejo (surimi) serán una buena opción. Pero bajo ningún concepto debemos incluir este producto en nuestros menú diario y menos aún considerarlo como un plato saludable.

Beneficios del pescado para la salud