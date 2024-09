Adiós a la 'cena de picoteo': Estos son los grandes enemigos de la dieta que evitar por la noche

Dice el conocimiento popular que "de grandes cenas, están las tumbas llenas". Y aunque un tanto agorero, una tradición es tal porque, al fin y al cabo, las personas que tenían ese conocimiento o costumbre son las que acabaron sobreviviendo, así que es un consejo al menos a tomar en cuenta. Como casi siempre, llega por detrás la ciencia y le confiere una explicación racional al dicho. De ser al revés, se verían muy poco naturales: "más vale electrón en mano que ciento orbitando". Por eso la comunidad científica se dedica a explicar refranes, y no a componerlos.

Existe una creencia muy extendida que establece que 'el desayuno es la comida más importante del día', pero para los españoles, que tenemos por costumbre tomar poco más que un café y unas galletas por la mañana, esta práctica se escapa de la realidad de muchos. Sin embargo, hay otra costumbre poco usual en el resto del mundo a la que estamos acostumbrados y que podría dar la vuelta a esta frase.

Y es que en España la hora de cenar comienza, por lo normal, a las 21:00 horas o incluso más tarde. En la mayoría de países de Europa sería impensable, ya que todos los expertos recomiendan no tomar alimentos en las horas próximas a irse a la cama. Aún así, nuestra nación cuenta con una de las mayores esperanzas de vida a nivel global, con 82,2 años de longevidad media.

Los esfuerzos de todo un día de continencia y seguimiento estricto de la dieta son más fáciles de irse al traste cuando regresamos a casa, cansados tras una agotadora jornada laboral. En estos momentos es cuando más vulnerables somos ante nuestros propios deseos de saltarnos las barreras autoimpuestas y acabar cenando alimentos que favorezcan el aumento de peso.

La 'cenita de picoteo' y otras trampas que empeoran la salud

Especialmente por falta de tiempo y energía, muchas personas acaban recurriendo a tomar una cena en la que no haga falta casi preparar alimentos. La llamada 'cena de picoteo' es un engaño por el que pensamos que, al comer pequeñas cantidades de comida, no afecta a nuestra dieta. No es malo si se hace con poca frecuencia, pero cuando se convierte en un hábito sí es malsano.

Lo que cuenta no es 'el poquito' de cada cosa, sino qué propiedades y composición tienen esas pequeñas porciones de comida. En una cena así suelen ingerirse embutidos (mucha grasa), picos de pan o galletas saladas, queso, alguna clase de frito (croquetas, palitos de pescado), etcétera. No es solo que puedan hacernos engordar, sino que algunos de estos productos empeorarán nuestro descanso.

La divulgadora de salud y médico integrativa Isabel Belaustegui participó en una entrevista en el podcast sobre nutrición y vida saludable 'Vida Potencial'. La experta contaba cómo mucha gente sigue al pie de la letra una dieta y, sin embargo, no consigue perder peso, y lo achacaba a que en muchas ocasiones se cene a horas tardías del día. Para las personas que estén a dieta, hacer cenas más ligeras debería ser una de las prioridades

Un factor de riesgo para la salud y que puede acabar disminuyendo la longevidad es que cenar tarde, y más especialmente si se toman alimentos pesados o muy grasos, dificulta el sueño y el descanso. Según Belaustegui, "el sueño es esencial para la salud física, mental y emocional". Durante las últimas horas del día, y especialmente mientras dormimos, la respuesta de la insulina al ingerir alimentos cambia notablemente, ya que al entrar en reposo no podemos 'quemar' todas esas calorías.

Otro gran enemigo del mantenimiento de la línea o simplemente de una buena alimentación equilibrada es el tratar de sustituir la cena por un simple vaso de leche caliente con galletas. Es muy común en España que se tome esta comida para reemplazar a un desayuno, una merienda o incluso una cena. Además de no ser lo suficientemente nutritiva, está llena de azúcares y puede ser muy 'pesada' en el estómago durante la noche. No 'da sueño' como debe decirse, sino un bajón insulínico que es como un puntapié en nuestro ciclo de descanso, y debe evitarse.

Alimentos que deben evitarse en la cena para no engordar:

Frituras. No importa que estén hechas en el 'airfryer', no son recomdables.

Refrescos y postres con azúcar.

Alcohol.

Café e infusiones con teína.

Carnes grasas y difíciles de digerir. Esto incluye embutidos, fiambre, casquería y las carnes rojas.

Lácteos. En el caso de que se tomen, mejor las versiones 0% grasa.

Pasta, pan y arroz. Se deben evitar los hidratos de carbono difíciles de digerir.

Comidas muy saladas.

Ultraprocesados.