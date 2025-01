Los alimentos que retrasan la aparición de las canas, según un experto

Para la mayoría de personas, la aparición de las canas no es un proceso que ocurra de forma puntual, sino que estas van surgiendo de forma progresiva a medida que los melanocitos, unas células especializadas donde se produce la melanina ( la encargada de colorear de tonalidades oscuras el cabello) van cesando su actividad.

Las causas de que estos melanocitos cesen su actividad pueden ser diversas, pero la más usual es la edad y el envejecimiento. Es normal que los melanocitos se vuelvan menos activos con el paso de los años y pierdan su capacidad para elaborar melanina. Sin embargo, esto dependerá en gran medida de la genética de cada persona y de circunstancias personales en el día a día.

Aunque no se ha encontrado a ciencia cierta alimentos específicos que nos quiten las canas de nuestro cabello, las investigaciones han encontrado alimentos que retrasan la aparición de las canas antes de que surjan y si ya las tienes, que se ralenticen su aparición. Es por esto que los expertos aconsejan estos alimentos tanto para prevenir las canas como para prevenir la caída del cabello.

Alimentos que retrasan la aparición de las canas

La farmacéutica y nutricionista Paula Martín Clares explica que existen seis micronutrientes cuya ausencia puede derivar en un envejecimiento más rápido del cabello y aparición prematura de las canas. Estos son: hierro, cobre, zinc, vitamina D, folato, vitamina B12 y selenio.

Ahora bien, existen alimentos que contienen dichos micronutrientes y por ende ayudan a mantener el cabello fuerte y retrasan la aparición de las canas. Según explicó la experta en el podcast de Cristina Mitre existen diversos alimentos que retrasan la aparición de las canas, algunos tales como:

Zanahoria : "Es el alimento que más recomiendo y con el que más casos he visto a la hora de retrasar la aparición de las canas" aclara la procesional

: "Es el alimento que más recomiendo y con el que más casos he visto a la hora de retrasar la aparición de las canas" aclara la procesional Salmón y Sardinas : Ricos en omega 3, ácidos grasos y calcio. Estos alimentos combaten el envejecimiento de nuestro cabello.

y : Ricos en omega 3, ácidos grasos y calcio. Estos alimentos combaten el envejecimiento de nuestro cabello. Brócoli : Un indispensable en la dieta por ser una gran fuente de vitamina C, vitamina B5 y vitamina A. Al luchar contra el estrés oxidativo ayuda a nuestro cabello.

: Un indispensable en la dieta por ser una gran fuente de vitamina C, vitamina B5 y vitamina A. Al luchar contra el estrés oxidativo ayuda a nuestro cabello. Espinacas : Estas ofrecen entre otros, vitamina A, C y E, hierro, calcio, potasio, ácido fólico y magnesio, por lo que son un gran aliado para luchar contra la aparición prematura de las canas.

: Estas ofrecen entre otros, vitamina A, C y E, hierro, calcio, potasio, ácido fólico y magnesio, por lo que son un gran aliado para luchar contra la aparición prematura de las canas. Nueces : Ricas en zinc, que favorece el volumen y la estructura del cabello. También contienen selenio que ayuda en la elasticidad del cabello.

: Ricas en zinc, que favorece el volumen y la estructura del cabello. También contienen selenio que ayuda en la elasticidad del cabello. Lentejas: Nos aportan grandes dosis de hierro y por ello, son las legumbres más beneficiosas para combatir el envejecimiento capilar.

Además, destaca otros alimentos para prevenir las canas como los berberechos, por su gran contenido de hierro; las carnes rojas, ricas en proteínas; el cacao, por su contenido en cobre o algunos lácteos, por su contenido en calcio y zinc.

Cómo evitar que salgan canas

Por otro lado, la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de Harvard realizó un estudio sobre las canas. En este estudio se explica que las canas salen a medida que van envejeciendo los folículos pilosos, que es el hueco o abertura en la superficie de la piel a través de la que crece pelo. En esta zona es donde se encuentran los melanocitos antes mencionados.

Afirman que debemos evitar ciertas situaciones que alterna el estado de nuestras emociones, como el estrés, la ansiedad o angustia. Lo cierto es que estos estados no ayudan a frenar la aparición de las canas, pero tampoco la fomentan, aunque sí que afirman que acelera la caída del cabello. Según explican, dejar el estrés a un lado ayudará a que cada vez que nazca un pelo nuevo, tengamos la oportunidad de que vaya recuperando su color.

¿Son reversibles las canas?

Un estudio publicado por la Universidad de Nueva York explica la forma en como mediante posibles futuros tratamientos se puede devolver el color natural al cabello. Según se confirma en el estudio, todo se debe mediante la restauración de la movilidad de los melanocitos, esas células que producen melanina de las que hablábamos en un principio.

"Por razones desconocidas, el sistema de células madre de melanocitos (McSC) fallan antes que otras poblaciones de células madre adultas, lo que provoca el encanecimiento del cabello en la mayoría de los seres humanos y ratones", sostienen desde el estudio. Los investigadores de la Universidad de Nueva York explican que, hasta ahora, se pensaba que las McSC permanecían 'dormidas' e indiferenciadas (sin especializarse) en un lugar específico del folículo piloso (la raíz del cabello). Desde allí, se activaban cuando era necesario para generar las células pigmentadas, manteniéndose separadas de las células ya maduras que se encargan de dar color al cabello. Sin embargo —y aquí viene lo importante—, en este estudio hablan de que las McSC no están estáticas. En lugar de quedarse en un solo lugar, estas células se mueven entre diferentes áreas del folículo piloso. Es decir, que son flexibles. Las células pueden cambiar entre diferentes estados: uno donde actúan como células madre y otro donde empiezan a especializarse y proliferar (multiplicarse).

A diferencia de otros tipos de células madre, las McSC no dependen tanto de 'reservas permanentes' de células madre. Las células madre maduras pueden 'revertir' a un estado más primitivo, algo que no se había visto antes de esta manera. Con el tiempo, algunas de estas McSC se quedan atrapadas en un estado donde ya no funcionan correctamente ni generan nuevas células pigmentadas. Esto lleva al encanecimiento del cabello. Si se pudiera controlar mejor la movilidad o estas señales, podría ser posible prevenir la aparición de las canas. Dicho de otro modo, los nuevos mecanismos descubiertos podrían plantear una nueva vía para 'ayudar a las células atascadas' a moverse nuevamente entre los compartimentos del folículo piloso en desarrollo para que el pelo siguiera manteniendo el color natural de nuestro cabello.