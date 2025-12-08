La ciudad española donde más se vive en toda Europa (y por qué supera incluso a Suiza)

España vuelve a situarse a la cabeza de Europa en longevidad. Según los últimos datos de Eurostat, la Comunidad de Madrid lidera el ranking europeo de esperanza de vida con 86,1 años, superando incluso a regiones tradicionalmente longevas como el cantón suizo de Ticino (85,2) o la provincia italiana de Trento (85,1).

El dato coloca a Madrid muy por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en 81,4 años, y confirma que España —con una media nacional de 84— sigue siendo el país más longevo de la UE.

El resultado, destacan los expertos, no es casual: responde a una combinación de sanidad pública de alta calidad, dieta mediterránea y tejido social activo, tres pilares que influyen directamente en la salud y el bienestar.

Por qué Madrid encabeza la longevidad europea

Varios factores explican este liderazgo. Por un lado, la alimentación: la dieta mediterránea, rica en verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado, es uno de los modelos nutricionales más estudiados del mundo. Decenas de investigaciones la asocian con menor riesgo cardiovascular, mejor salud intestinal y envejecimiento más lento.

También influye la fortaleza del sistema sanitario madrileño, con hospitales de referencia como La Paz, el Gregorio Marañón o el 12 de Octubre, que figuran entre los mejores de Europa. La alta densidad de recursos médicos y la rapidez en la atención sanitaria contribuyen a detectar y tratar precozmente enfermedades crónicas.

A ello se suma un estilo de vida urbano activo y socialmente conectado. Madrid es una ciudad que favorece las relaciones intergeneracionales, el paseo al aire libre y la participación comunitaria, factores que, según los gerontólogos, "retrasan la fragilidad y protegen la salud mental".

Las ciudades donde más se vive en España

El liderazgo de Madrid se refleja también en sus municipios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), tres localidades madrileñas figuran entre las más longevas del país:

Majadahonda (85,4 años)

Las Rozas de Madrid (85,3 años)

Pozuelo de Alarcón (85,3 años)

Todas comparten un denominador común: alta renta per cápita, bajo desempleo y hábitos saludables. Pozuelo, por ejemplo, es el municipio más rico de España, con una renta media superior a 35.000 euros.

"Cuando analizamos por barrios, las diferencias pueden alcanzar hasta seis o siete años", explica a LA RAZÓN Javier Segura del Pozo, médico salubrista y vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. "No se deben a un factor ambiental ni a desigualdades en el acceso sanitario, sino a condiciones socioeconómicas y de estilo de vida muy distintas".

El especialista recuerda que en zonas con menor renta hay más obesidad, tabaquismo e hipertensión, mientras que en los distritos más prósperos predominan la actividad física, la alimentación equilibrada y el control médico periódico.

España, el mejor lugar para envejecer

Además de Madrid, otras comunidades españolas ocupan posiciones destacadas en el ranking europeo: Navarra (6ª), Castilla y León (8ª) y País Vasco (10ª), todas con medias superiores a los 84,7 años.

Para los expertos, el conjunto de factores que sitúan a España en la élite de la longevidad se resume en una fórmula sencilla: sanidad universal, alimentación mediterránea, clima templado y una fuerte red social y familiar.

"La salud no depende solo de la biología, sino de cómo vivimos", resume Segura. "Las relaciones sociales, la estabilidad económica y la participación en la comunidad tienen tanto peso como la genética o la medicina preventiva".

Vivir más, el nuevo desafío

Que Madrid lidere la longevidad europea es una buena noticia, pero también un reto. Una población cada vez más envejecida implica ajustar el sistema de pensiones, reforzar la atención a la dependencia y promover el envejecimiento activo.

Aun así, los datos confirman una tendencia positiva: envejecer en España es sinónimo de vivir bien y durante más tiempo. La región madrileña se consolida como referente europeo en salud y bienestar, y su modelo combina algo más que hospitales: una cultura del cuidado, del equilibrio y de la vida en comunidad.