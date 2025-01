Un estudiante de odontología explica lo que ha dejado de hacer desde que estudia la carrera: "Los dientes tienen memoria..."

La higiene bucal es extremadamente importante ya que gracias a cuidar la salud de nuestra boca nos permitirá comer de forma perfecta y nos evitará molestias a lo largo de nuestras vidas, pues si adquieres malos hábitos o si te descuidas durante unos cuantos días puedes tener problemas con tus dientes y encías. Algunos como gingivitis, periodontitis o caries dental

En España según el Consejo General de Dentistas 1 de cada 4 españoles no mantiene unos hábitos adecuados de higiene bucodental. Del mismo modo, la Encuesta Poblacional de la Salud Bucodental expone que el 14% de la población adulta en nuestro país, es decir, 5,5 millones de personas, tampoco se cepilla los dientes con la frecuencia mínima recomendada y, a medida que avanza la edad del individuo, sus hábitos de higiene empeoran. Es por esto que debemos prestar atención a los hábitos que adquirimos en cuanto a la salud de nuestra boca se refiere.

4 errores muy comunes en odontología y cómo evitarlos

Carlos, estudiante de odontología de la Universidad Internacional de Cataluña en un vídeo en su canal de TikTok @carlosgon_ explica cuatro cosas que ha dejado de hacer desde que estudia odontología. Acciones que son muy cotidianas entre la sociedad pero que no debes seguir si quieres tener una buena salud bucal:

1. Comprar cualquier pasta de dientes: El primer hábito que ha dejado de lado Carlos es comprar cualquier pasta de dientes. Explica que "realmente tenemos que mirar la cantidad de flúor que tiene y esto lo podemos saber porque detrás de las pastas de dientes normalmente deberían de poner un número acabado en PPM, esto nos indica la cantidad de flúor que tiene la pasta de dientes, que lo recomendable para una persona normal y corriente tendría que ser de 1450 a 1500. Luego por ejemplo si sabes que tienes más predisposición de caries o tu odontólogo te dice que tienes un esmalte más sensible tendrías que aumentar esa cantidad de flúor a partir de 1500 e incluso hay hasta 6000. Pero estas se deben usar con moderación".

2. Sangrado de encías: Explica que "normalmente suele ser por cúmulo de bacterias. Hay tendencia a no cepillarse la zona que está inflamada y que nos sangra porque se piensa que la vamos a dañar más. Pero tenemos que hacer justamente lo contrario, porque cepillándonos más vamos a eliminar las bacterias que nos están provocando que se nos inflamen las encías y que nos sangren".

3. Ir al dentista solo cuando nos molesta algo: "Hay veces en las que se nos hacen caries por dentro del diente y no nos las podemos ver en el espejo y entonces estaban progresando y como no vamos al dentista no sabemos que tenemos una caries y se nos va haciendo más grande. Ahí es cuando nos empieza a molestar beber agua fría o beber algo caliente. Aquí es cuando vamos al dentista y la caries es mucho mas grande y a veces ya no se puede salvar el diente haciendo un empaste normal, hay que matar el nervio, que sería ser una endodoncia". De esta manera es conveniente acudir al odontólogo de vez en cuando para saber si todo está correctamente.

4. No ponerse las fundas por la noche: Después de tratamientos de ortodoncia se recomienda utilizar fundas para los dientes, sino las utilizas explica que "los dientes al tener memoria tienen tendencia a volver a su posición original, entonces si no nos ponemos de forma diaria estas fundas nocturnas llegará un punto donde los dientes se nos irán moviendo poco a poco intentando volver a la posición donde estaban antes y luego las fundas no nos servirán porque no tendremos la misma forma de los dientes".

Cómo cuidar tu salud dental de forma fácil y sencilla

El propio Carlos en otro de sus vídeos explica cómo cuidar tu salud bucodental. Uno de los cambios más destacados que Carlos ha adoptado es la modificación en el momento de cepillarse los dientes. En lugar de hacerlo inmediatamente después de comer, como es comúnmente practicado, espera aproximadamente 30 minutos. ¿La razón? Carlos explica que la saliva, que tiene un pH neutro, se vuelve ácida después de ingerir alimentos. Cepillarse justo después de comer podría distribuir este pH ácido y dañar el esmalte dental. Esperar unos minutos permite que la saliva neutralice la acidez, protegiendo así los dientes.

Otro aspecto crucial que Carlos ha revisado es la intensidad con la que se cepilla los dientes. Anteriormente, creía que un cepillado fuerte garantizaba una limpieza más efectiva, pero ha aprendido que la suavidad es esencial para proteger el esmalte y las encías de la abrasión. "He descubierto que la delicadeza es fundamental para mantener la integridad de mi boca", destaca.

Estos consejos, respaldados por el conocimiento y la experiencia de Carlos como estudiante de odontología, están siendo bien recibidos por sus seguidores en TikTok y otras plataformas. Muchos usuarios elogian su enfoque preventivo y agradecen la información práctica para mejorar su salud bucal. Con iniciativas como la de Carlos, queda claro que estudiar odontología no solo implica aprender a diagnosticar y tratar enfermedades bucales, sino también difundir el conocimiento sobre la prevención y el cuidado adecuado de la salud dental.