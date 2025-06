“Fui a Grecia y vi que podían comer de todo sin hincharse”: el ingrediente en su dieta que ayuda a hacer la digestión

Cada vez más gente está teniendo problemas con la digestión. Sin llegar a comer demasiada cantidad, la tripa se infla como un balón sin entender muy bien por qué. Muchos se preguntan: ¿Es posible comer pan, pasta, platos abundantes y aún así no sentirse hinchado? Para una joven que viajó a Grecia, la respuesta fue un rotundo sí. Su experiencia en el país heleno le dejó no sólo buenos recuerdos gastronómicos, sino también un supuesto hábito allí que puede tener un gran impacto en la salud digestiva.

En un vídeo que ha circulado por redes sociales, la chica comparte una vivencia que ha captado la atención de miles: “Aquí en España, si como pan o pasta, termino inflada como un globo. Pero, en Grecia comía de todo y mi barriga seguía plana. Al principio pensé que era porque caminaba más, pero luego me di cuenta de un detalle: antes de cada comida, me ofrecían un chupito de algo que no era alcohol".

El ingrediente en la dieta griega que puede ayudar a hacer la digestión

La joven atribuye el bienestar digestivo que sintió en Grecia a este pequeño ritual antes de las comidas: tomar una pequeña cantidad de vinagre de manzana. Según explica, allí es una práctica tradicional que ha pasado de generación en generación. No obstante, algunos comentarios en redes sociales difieren con que esta sea una costumbre generalizada en Grecia. “Es mentira que eso sea costumbre en Grecia”, comentaba una usuaria. “He estado muchas veces y nunca me han ofrecido vinagre de manzana”, aseguraba otra.

La realidad es que, si bien el vinagre de manzana ha sido utilizado desde la Antigüedad por distintas culturas mediterráneas por sus beneficios para la salud, no es una práctica extendida en toda Grecia ni parte esencial de su protocolo gastronómico. Sin embargo, eso no le quita valor a lo que la joven experimentó ni a las propiedades científicamente respaldadas del vinagre.

El vinagre de manzana, especialmente si es orgánico y contiene la “madre” (una sustancia turbia rica en enzimas y bacterias saludables), cuenta con varios beneficios probados:

Mejora de la digestión: gracias a su contenido en ácido acético, el vinagre de manzana puede favorecer la producción de enzimas digestivas, facilitando la descomposición de los alimentos y evitando digestiones pesadas.

gracias a su contenido en ácido acético, el vinagre de manzana puede favorecer la producción de enzimas digestivas, facilitando la descomposición de los alimentos y evitando digestiones pesadas. Reducción de la hinchazón abdominal: al ayudar a vaciar el estómago más rápidamente, puede disminuir esa sensación de plenitud o inflamación.

al ayudar a vaciar el estómago más rápidamente, puede disminuir esa sensación de plenitud o inflamación. Equilibrio del pH intestinal: su efecto ligeramente ácido puede favorecer un entorno intestinal más saludable y menos propenso a desequilibrios bacterianos.

su efecto ligeramente ácido puede favorecer un entorno intestinal más saludable y menos propenso a desequilibrios bacterianos. Regulación de los niveles de azúcar en sangre: diversos estudios, como los publicados en la revista Diabetes Care, han demostrado que el vinagre de manzana puede mejorar la sensibilidad a la insulina tras una comida rica en carbohidratos.

Más allá del vinagre de manzana, es importante considerar que la dieta griega, al igual que la española tradicional, forma parte de la reconocida dieta mediterránea. Esta se basa en alimentos frescos, gran consumo de vegetales, aceite de oliva, legumbres, pescado y una menor presencia de ultraprocesados, lo que también podría explicar la buena digestión observada por la joven.

Vinagre de manzana: beneficios y cómo usarlo para perder peso La Razón La Razón

Aunque no sea un hábito griego universal, incluir una pequeña cantidad de vinagre de manzana antes de comer podría ser beneficioso. La recomendación general es tomar una cucharadita diluida en un vaso de agua 10 o 15 minutos antes de la comida principal. Sin embargo, este truco no es apto para todo el mundo: personas con gastritis, úlceras o problemas esofágicos deben evitarlo, ya que podría agravar la acidez.

La anécdota de esta viajera se ha convertido en un punto de partida para reflexionar sobre cómo pequeños hábitos, como un simple trago de vinagre de manzana, pueden influir en nuestro bienestar. Aunque su experiencia en Grecia pueda no representar una costumbre extendida, sí pone en valor prácticas naturales que, respaldadas por la ciencia, pueden ayudarnos a mejorar nuestra digestión en el día a día. Y lo mejor: sin necesidad de renunciar al pan o a un buen plato de pasta.