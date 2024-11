Una neurocientífica de Harvard revela los 5 alimentos que aceleran la pérdida de memoria

Investigaciones recientes de la Escuela de Medicina de Harvard, lideradas por la neurocientífica Lisa Mosconi, han identificado cinco alimentos que, al consumirse con regularidad, pueden acelerar el deterioro de la memoria y de otras funciones cognitivas. La doctora Mosconi, autora del libro Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power, resaltó que la dieta diaria impacta directamente la salud cerebral y puede afectar nuestra capacidad para recordar y procesar información.

Los alimentos que no deberíamos consumir

Según Mosconi, "los alimentos que consumimos se descomponen en nutrientes que son absorbidos en el torrente sanguíneo y llegan al cerebro, donde participan en reacciones celulares y, en última instancia, forman el tejido cerebral". Entre los alimentos más perjudiciales se encuentran:

1. Alimentos ultraprocesados: consumidos habitualmente en las dietas modernas, los ultraprocesados —como patatas fritas, helados y pizzas— contienen altas cantidades de grasas y azúcar, lo que impacta negativamente la salud cerebral. Un estudio publicado en Neurology reveló que reemplazar un 20% de estos alimentos por opciones integrales reduce significativamente el riesgo de demencia.

2. Azúcares: el exceso de azúcar, especialmente glucosa, afecta el hipocampo, área clave para la memoria. Tanto el azúcar como los edulcorantes artificiales (sacarina, estevia) se consideran dañinos para el funcionamiento cognitivo, al carecer de valor nutricional y contribuir al deterioro de la memoria si se consumen en exceso.

3. Frituras: reducir las frituras, como pollo rebozado y papas fritas, a una vez al mes podría ayudar a proteger la memoria. Este tipo de alimentos contiene grasas saturadas y trans que entorpecen el flujo sanguíneo al cerebro, afectando su capacidad para procesar información.

4. Alcohol: El consumo excesivo de alcohol representa otro riesgo significativo, ya que puede dañar las neuronas y afectar las funciones cognitivas, aumentando las probabilidades de desarrollar demencia. Harvard sugiere limitar el consumo para proteger la salud cerebral.

5. Edulcorantes artificiales: estos se encuentran en numerosos productos dietéticos y, aunque se publicitan como alternativas saludables, no aportan nutrientes. Investigaciones sugieren que el consumo prolongado de edulcorantes puede afectar la memoria y otras funciones cognitivas.

Los estudios de Harvard evidencian cómo estos alimentos comunes, que podrían parecer inofensivos, pueden comprometer la salud mental y aumentar el riesgo de padecer trastornos neurológicos en el futuro.