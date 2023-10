El remedio de moda contra el estrés que mejora el deseo sexual y aumenta los músculos

¿Hasta qué punto son ciertas las afirmaciones sobre los beneficios de la ashwagandha o Withania somnifera? Las redes sociales son conocidas por crear tendencias que cobran vida propia y se convierten en verdades absolutas. Sin embargo, es importante recordar que no todo lo que se lee o escucha en las redes sociales es cierto, especialmente cuando se trata de tendencias de salud.

El último remedio que se ha hecho viral en las redes sociales es la ashwagandha, también conocida como ginseng indio, oroval, orval o hierba mora. Es fácil de encontrar en herbolarios o por internet, en forma de cápsulas, y los usuarios de redes sociales afirman que alivia enormemente el estrés y ayuda a dormir plácidamente, aumenta la confianza en uno mismo, fomenta la libido o el deseo sexual y contribuye a ganar masa muscular o volumen. Pero, ¿son ciertas estas afirmaciones? ¿Existen riesgos potenciales al consumir ashwagandha?

No se puede negar el hecho de que el estrés puede tener un profundo efecto en la salud general de una persona. Alrededor del 44% de los trabajadores de todo el mundo afirman sufrir mucho estrés, según el informe State of the Global Workplace 2023. Y España es el quinto país con más estrés de toda la Unión Europea. No es de extrañar que busquemos remedios contra el estrés, ya que los estudios científicos han demostrado que puede provocar hipertensión arterial y un aumento de los eventos cardiovasculares.

Así las cosas, tomar suplementos de la hierba ayurvédica ashwagandha se ha convertido en método para reducir el estrés que muchos utilizan. Personalidades influyentes del mundo de la salud y el bienestar utilizan el hashtag #ashwagandha para informar de beneficios como el aumento de la testosterona, el aumento de la libido, la mejora de la función cerebral. Algunos manifiestan sentirse tan felices que pueden hacer frente mejor a acontecimientos como una ruptura.

¿Qué es la ashwagandha?

La ashwagandha (Withania somnifera) es un pequeño arbusto de hoja perenne originario de algunas zonas de la India, África y el sudeste asiático. Ashwagandha es una palabra sánscrita que significa "olor del caballo", en referencia al olor de la raíz de la planta. La raíz del arbusto es la parte principal utilizada para prácticas terapéuticas. La Withania somnifera se utiliza como planta medicinal en la medicina ayurvédica desde hace más de 3.000 años.

Una de las principales razones por las que la ashwagandha es tan popular es por sus supuestos beneficios para aliviar el estrés. Según el doctor David C. Leopold, director médico de la red de Salud y Medicina Integrativa de Hackensack Meridian Health & Jersey Shore University Medical Center (Estados Unidos) y profesor de medicina, la ashwagandha contiene sustancias llamadas withanolides, que se cree que son la causa de sus efectos antiestrés.

"La ashwagandha forma parte de una clase de medicamentos naturales a menudo referido como adaptógenos, debido a sus efectos sobre el sistema inmunológico y el apoyo a los estados mentales y físicos durante momentos de estrés", explica el experto para la revista estadounidense MedicalNewsToday. "Como resultado de la reducción del estrés, la ashwagandha puede ayudar a reducir la fatiga y otras afecciones relacionadas con el estrés".

¿Cómo afecta la ashwagandha al cerebro?

El doctor Leopold afirma que la ashwagandha probablemente reduce los niveles de cortisol por sus posibles efectos reductores del estrés. "El cortisol es el principal impulsor de nuestra respuesta al estrés", añade. Al reducir los niveles, la ashwagandha "puede ayudar al cuerpo a volver a un estado de relajación".

La ashwagandha también se está investigando como posible terapia contra el Alzheimer. El doctor Muraleedharan G. Nair, profesor en la Universidad Estatal de Michigan informó por primera vez los posibles efectos neuroprotectores de la hierba en un 2014. Él afirma que los compuestos presentes en las semillas de la fruta de la planta "son potentes antioxidantes con la capacidad de neutralizar la proteína beta-amiloide que causa la enfermedad de Alzheimer".

Ashwagandha, la hierba ayurvédica de moda contra el estrés que mejora el deseo sexual y aumenta los músculos BioTechUSA

Así, según Leopold, la ashwagandha "tiene alguna evidencia de que puede ser efectiva para el estrés", dado que la ashwagandha parece ayudar indirectamente a dormir mejor y reducir la fatiga. Además, un estudio publicado en septiembre de 2019 encontró que el uso de ashwagandha se asoció con una disminución en los niveles de estrés y ansiedad. Otra investigación probó que los participantes que tomaron ashwagandha tuvieron una reducción significativa en el estrés percibido, niveles más bajos de cortisol y una mejor calidad del sueño.

¿Aumenta la ashwagandha la libido y la fuerza?

Algunos usuarios de las redes sociales también informan de que la ashwagandha es imprescindible para cualquiera que busque aumentar su volumen muscular en el gimnasio y aumentar su resistencia física. Los influencers también afirman que aumenta la testosterona y la libido.

Sin embargo, "estas afirmaciones se sienten increíblemente engañosas", afirma Brittany Craig, nutricionista registrada en el Centro de Cáncer del Hospital Mount Sinai, y especialista en nutrición oncológica. "Sí, la ashwagandha puede mejorar los niveles de testosterona, lo que puede afectar a la libido y la fuerza, y se ha demostrado que ayuda con el estrés y la ansiedad, pero los beneficios demostrados son de efecto leve a moderado", señala.

Por su parte, la doctora Heather Hausenblas, profesora de ciencias del ejercicio en la Universidad de Jacksonville, y autora principal de un estudio que analiza cómo afecta la ashwagandha a la cognición y el estado de ánimo de un adulto, afirma que existen investigaciones que respaldan los posibles efectos positivos de la hierba sobre la fuerza. Según un estudio de marzo de 2021, los suplementos de ashwagandha ayudan a mejorar el rendimiento físico en hombres y mujeres sanos.

Además, la doctora Amy Sapola, entrenadora de bienestar certificada con un título en nutrición, declaró para el mismo medio que hay estudios que han encontrado que la ashwagandha puede mejorar el volumen y la motilidad de los espermatozoides, así como aumentar la testosterona en alrededor de 14% en hombres con sobrepeso (edades 40-70 años) que tomaron el suplemento durante 8 semanas. "Sin embargo, no encontraron que aumentara el bienestar sexual, el vigor, la fatiga, los niveles de estradiol o cortisol", advierte. "Se necesitan estudios más amplios para confirmar estos hallazgos."

¿Tiene la ashwagandha algún riesgo para la salud?

Aunque los resultados de las investigaciones parecen respaldar algunos de los supuestos beneficios de la suplementación con ashwagandha, es importante recordar que este suplemento no es para todo el mundo. "Puede exacerbar las enfermedades autoinmunes al estimular la actividad inmunitaria", según Craig. "También puede estimular la hormona tiroidea, lo que puede exacerbar el hipertiroidismo, y puede afectar a la medicación utilizada para el hipotiroidismo".

"Además, dado que la ashwagandha puede aumentar los niveles de testosterona, debe evitarse con quienes padecen cáncer de próstata sensible a las hormonas", continúa. "Por último, no se recomienda durante el embarazo, ya que se ha descubierto que altas dosis de ashwagandha inducen el aborto".

También pueden darse algunos efectos secundarios potenciales como somnolencia, malestar gastrointestinal, diarrea, náuseas y vómitos. Cuanto mayor sea la dosis y el tiempo que se toma el remdio, mayor será la probabilidad de experimentarlos. También se han notificado algunos casos de toxicidad hepática reversible.

Finalmente, los expertos afirman que aunque la ashwagandha pueda ser un complemento beneficioso para alguien que necesita apoyo con el sueño o la ansiedad, nunca debe ser un sustituto o una solución a largo plazo para un problema físico o psicológico más profundo. Siempre se debe informar al personal de atención médica si están usando ashwagandha o cualquier suplemento dietético, ya que todavía no se sabe del todo cómo puede interactuar con otros medicamentos.