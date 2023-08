El superalimento "quemagrasas" producido en España que triunfa fuera y aquí casi nadie consume

España está ahora mismo a la cabeza de la producción de nuez pecana en Europa, un superalimento para adelgazar y perder grasa que aquí casi desconocemos y que no consumimos. Sin embargo, la este fruto seco ha experimentado un rápido crecimiento en España y, fuera de nuestras fronteras, es muy popular. No solo en el continente europeo; también son muy queridas en Latinoamérica o en Estados Unidos, donde la utilizan para cocinar su tradicional Pecan Pie, un pasteles de nueces que no falta nunca en la mesa el Día de Acción de Gracias.

"Es un fruto seco que conocí hace unos 4-5 años y, desde el primer momento, me pareció muy interesante", cuenta Agustín Tejada, del vivero de Nogalnature la revista especializada FreshPlaza. Desde entonces lo cultiva, principalmente porque su huella hídrica es menor. "Mientras un nogal tiene un consumo de entre 6.000 y 8.000 metros cúbicos de agua por hectárea, el pecano consume entre 3.000 y 4.000 metros cúbicos".

A las fructíferas experiencias de los agricultores, se une ahora un estudio científico que avala los beneficios para la salud de la nuez pecana y le otorga el sobrenombre de "superalimento". Y es que los investigadores de la Universidad de Texas (Estados Unidos) han demostrado que las nueces pecanas pueden ayudar a prevenir la obesidad y reducir la inflamación.

En la investigación, publicada en la editorial MDPI, se aplicaron pecanas y dietas altas en grasa a modelos de ratones y descubrieron que las nueces aumentaban el gasto energético y reducían la disbiosis (un desequilibro microbiano de la microbiota que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades crónicas) y la inflamación.

Las nueces pecanas ponen a nuestras grasas a trabajar

Así, el estudio confirmó que las nueces pecanas modulan la lipólisis del tejido adiposo. Es decir, contribuyen al proceso mediante el cual los lípidos presentes en nuestro organismo se transforman para producir ácidos grasos y gricerol para tratar de cubrir la energía necesaria por nuestro cuerpo, un proceso que ocurre, por ejemplo, cuando practicamos deporte. Además, la investigación apunta que también favorecen el metabolismo oxidativo mitocondrial en el hígado y el músculo esquelético.

"Las cifras de obesidad y diabetes están aumentando en la sociedad moderna en todo el mundo, y la tendencia en el consumo de dietas ricas en grasas es una de las principales razones, además del estilo de vida y la predisposición genética", señala el profesor de horticultura y ciencia de los alimentos en el Departamento de Ciencias Hortícolas de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de Texas, Luis Cisneros-Zevallos.

La investigación también indica que las propiedades antiinflamatorias de las pecanas reducen la inflamación de bajo grado que conduce a la inflamación crónica y al desarrollo de una serie de enfermedades prevalentes. Esto también demuestra que este tipo de nueces mantienen el peso corporal y previenen la diabetes a pesar de consumir una dieta rica en grasas.

"La gente busca opciones más sanas, y ahora hemos demostrado que las pecanas son una herramienta saludable que los consumidores tienen en sus manos", concluye Cisneros-Zevallos.

En este sentido, el jefe del Departamento de Ciencias Hortícolas de la Universidad de Texas A&M, Amit Dhingra, ha resaltado que el trabajo de Cisneros-Zevallos aporta pruebas científicas que respaldan el conocimiento tradicional en América de que las pecanas son altamente nutritivas.

"Gracias al trabajo de Cisneros-Zevallos, ahora sabemos qué posibles mecanismos subyacen a ese beneficio nutricional. Nuestro departamento se centra en las áreas de sostenibilidad, bienestar y seguridad alimentaria, y esta investigación ilustra la relevancia de los cultivos hortícolas para la salud humana", añade Dhingra.

Nuez pecana y... ¿hamburguesas?

El de Texas no es el único estudio publicado en estos días sobre la nuez pecana. Hay uno español, firmado por el Centro de Investigación científica y tecnológica de Extremadura (Cicytex), que se propuso analizar hamburguesas de cordero procedentes de cortes de carne de menor valor comercial a las que se añadieron distintas cantidades de nueces pecanas liofilizadas (5%, 10% y 15%) para estudiar la influencia de la adición de nueces pecanas en la calidad de la hamburguesa.

Se evaluaron 108 hamburguesas mediante análisis fisicoquímicos, sensoriales y microbiológicos. Sorprendentemente, la adición de nueces pecanas afectó principalmente al perfil de ácidos grasos de la carne. El contenido de ácidos grasos saturados disminuyó y las nueces pecanas también demostraron ser capaces de aumentar la capacidad antioxidante del producto, reduciendo significativamente los valores de oxidación de lípidos y proteínas.

En conclusión, el estudio publicado en MPDI encontró que el uso de nueces pecanas mejora el contenido nutricional de las hamburguesas sin afectar negativamente a las propiedades tecnológicas o sensoriales.