Blas García: "Un buen cirujano tiene que poseer destreza y un desarrollo artístico enorme"

El Dr. Blas García ha revolucionado la cirugía de rinoplastia en España con la introducción hace más de seis años de técnicas mínimamente invasivas, desarrollando la técnica conocida como rinoplastia ultrasónica. Con más de 3.000 cirugías de rinoplastia a sus espaldas, es el cirujano con mayor experiencia en esta técnica en nuestro país. Por sus manos han pasado numerosas celebridades, además de pacientes que desde todo el mundo, viajan a Tenerife para ser intervenidos en su clínica.

¿Cómo ha evolucionado la cirugía de rinoplastia en España?

La cirugía de rinoplastia ha evolucionado a la misma velocidad que a la que lo han hecho los pacientes, que le tenían mucho respeto por tener un postoperatorio muy largo y molesto y por tener unos resultados poco predecibles. Sin embargo, en 5-6 años, esta cirugía a nivel mundial ha avanzado más de lo que lo había hecho en los últimos 100 años. Actualmente en España se realizan alrededor de 25.000 cirugías de rinoplastia anuales, habiéndose multiplicado casi por ocho respecto a la década de los 2000 gracias a que los resultados que conseguimos hoy día son muchísimo mejores y mucho más naturales y estéticos que años atrás. Además, las nuevas tecnologías han cambiado el paradigma de la forma en la que los médicos y cirujanos realizamos las consultas, pudiendo realizar actualmente la mayor parte de valoraciones de forma online.

¿Qué debe tener en cuenta un paciente que quiere someterse a una cirugía de rinoplastia?

Lo más importante es la correcta elección del profesional que te va a tratar. Actualmente existen en España tres especialidades que pueden realizar cirugía de rinoplastia: Cirugía Maxilofacial; Otorrinolaringología; y Cirugía Plástica. Lo más importante, por encima de la especialidad, es que, sea cual sea el cirujano elegido, sea realmente experto en cirugía de rinoplastia. Hay cirujanos plásticos que no saben hacer cirugía de rinoplastia, por lo que sería un error intervenirse con ellos y cirujanos maxilofaciales u otorrinos, que no han realizado una cirugía de rinoplastia estética en su vida profesional. Por eso, la experiencia del profesional es clave para obtener un buen resultado. Por otro lado, la técnica que emplee el cirujano también es importante. Evidentemente, la incorporación de las últimas tecnologías a cada procedimiento como es el empleo de los ultrasonidos que conlleva una predictibilidad mayor de los resultados y una menor tasa de complicaciones.

¿Cuál ha sido el proceso que le ha llevado a ser el referente de este tipo de cirugía den nuestro país?

El proceso ha sido largo y también duro. La carga de trabajo que tengo actualmente es muy importante. Desde el año 2016 –que introduje en mis cirugías el empleo de ultrasonidos siendo pionero por tanto en la introducción de la cirugía de rinoplastia ultrasónica en España–, he trabajado muchísimo. En estos siete años he desarrollando la técnica y me he formado con los mejores profesionales y referentes de cada momento en cirugía de rinoplastia, adaptando las técnicas aprendidas y perfeccionándolas para intentar que mis pacientes tengan el mejor de los resultados posibles. También ha sido muy importante la inversión en nuevas tecnologías y, por supuesto, mi grado de perfeccionismo: es muy raro que acabe una cirugía estando totalmente satisfecho con el resultado porque siempre intento llegar más allá incluso de lo que los límites anatómicos de cada paciente me permiten y eso al final te proporciona una experiencia y un manejo de los detalles increíble y que sin duda marca la diferencia quizá con los resultados que puedan obtener otros colegas.

Dr. Blas García ARCHIVO LA RAZÓN

¿Qué características debe tener un cirujano que se dedique a este tipo de intervenciones?

Debe tener dos características esenciales. Por un lado, debe tener una excelente destreza manual en el desarrollo de la técnica de rinoplastia y, por otro, y no menos importante, un desarrollo creativo y artístico enorme. Hay muchos cirujanos que poseen un domino técnico increíble, pero les falta el componente artístico que les permite saber cuándo una nariz es realmente bonita. Precisamente ese componente artístico es el que más intento desarrollar y definir y creo que es el aspecto que mis pacientes más valoran de mis resultados.

¿Qué limitaciones tiene la cirugía de rinoplastia ultrasónica? ¿Son candidatos todos los pacientes?

Efectivamente, no todos los pacientes son candidatos a la cirugía de rinoplastia. Existe un grupo de pacientes que no van a obtener buenos resultados con la cirugía de rinoplastia ultrasónica –o con cualquier otra técnica– y son aquellos que presentan una piel de la nariz muy gruesa. En estos pacientes tenemos una serie de limitaciones muy importantes, ya que las pieles gruesas van a tener mucha dificultad para adaptarse a la nueva forma que nosotros damos al esqueleto nasal y, por tanto, va a estar mucho más limitada la capacidad de transformación de esa nariz.

¿Por qué sus resultados son tan apreciados en España y a nivel internacional?

Quizá las cualidades más importantes y valoradas en mis resultados son la naturalidad, la elegancia, la armonía y belleza de cada nariz. No se trata de realizar el mismo patrón en todos los casos. Cada cara es diferente, cada nariz es diferente y cada relación de la nariz con el resto de estructuras de la cara también es diferente. De hecho, narices que pueden parecernos muy bonitas en una cara, si las colocásemos en otra persona no se verían bonitas. En cada caso trato de adaptar cada nariz a esa cara concreta para que sea lo más estética y lo más armónica posible en función de las características anatómicas que presenta cada paciente.