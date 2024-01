«Cada vez acuden pacientes más jóvenes a las revisiones urológicas»

1. Los hombres suelen evitar ir a revisiones médicas. ¿Es porque la visita al urólogo duele o porque no lo ven necesario hasta que no tienen síntomas?

No suelen acudir al urólogo porque no suelen presentar síntomas del tracto urinario inferior (STUI) hasta la mediana edad aproximadamente. No obstante, eso está cambiando a día de hoy, ya que cada vez recibimos pacientes más jóvenes que acuden a revisarse, ya sea porque tienen un familiar o un conocido afectado por una patología urológica o porque alguien les anima para su revisión.

2. ¿Qué pruebas se hacen en esta primera revisión?

Habitualmente se realiza una entrevista médico-paciente para valorar si existe alguna alteración urológica. Además, se suele hacer una exploración prostática y una analítica de sangre con PSA (Antígeno Prostático Específico) y otros valores urológicos para valorar la salud prostática de los pacientes.

3. A ver si les convencemos… ¿Por qué es importante realizar controles de próstata?

El cáncer de próstata tiene una incidencia muy elevada a nivel mundial y en nuestro país (es la segunda causa más común de cáncer en hombres). Es un tumor que suele estar más presente en países desarrollados por la mayor proporción de varones añosos. Además, tiene una tasa de morbimortalidad importante si no actuamos sobre él. Habitualmente el cáncer de próstata no suele dar síntomas en estadios precoces y sí en estadios más avanzados. En las revisiones urológicas se puede detectar la presencia de un cáncer de próstata en estadios precoces, y esto puede cambiar de forma muy significativa el curso de la enfermedad. Podemos detectar un cáncer de próstata en estadio inicial y someterlo a un tratamiento local, con cirugía laparoscópica por ejemplo, y tener una alta probabilidad de estar curado (en función del tipo de tumor y estadiaje). En cambio, no realizar revisiones urológicas supone un riesgo en la detección del mismo, ya que si vamos a revisión cuando tenemos síntomas puede tratarse de un tumor ya avanzado y los resultados suelen ser peores.

4. ¿Está estimado en qué medida ir a revisión permite detectar el cáncer de próstata en fase inicial en vez de en fase III o IV?

En la época pre-PSA la detección del cáncer de próstata se realizaba en estadios muy evolucionados cuando ya un tratamiento local, como la cirugía, no resolvía este tipo de tumor. La aparición del PSA cambió en gran medida el escenario para estos pacientes. Además, la exploración prostática junto al PSA aumenta la sensibilidad en la detección del cáncer prostático. La detección precoz presenta un elevado impacto en la mejoría de la supervivencia, supervivencia libre de enfermedad, además es más costo-efectivo de forma comparativa al diagnóstico tardío.

5. ¿Y respecto al testicular?

El cáncer de testículo, a diferencia del cáncer de próstata, no presenta marcadores para el diagnóstico precoz. Si tiene marcadores tumorales pero que se utilizan al diagnóstico para valorar la estirpe histológica y poder comparar sus valores en revisiones posteriores al tratamiento. En cuanto al diagnóstico precoz, la mejor herramienta es la autoexploración. La palpación de bulto en los testículos que previamente no se detectaba debe llevarnos a solicitar una cita con el urólogo.

6. ¿A qué edad debe ir el hombre a revisión?

Las revisiones del cáncer de próstata se suelen indicar en los pacientes a partir de los 50 años, así como a cualquier edad en varones que presenten STUI. Se recomienda adelantar la edad a los 45 años si se tiene un familiar de primer grado afectado por esta patología. También se recomienda el diagnóstico precoz a los pacientes con ascendencia africana (por el origen étnico de la enfermedad). Con respecto al cáncer de testículo es un tumor relativamente raro, suele ser en torno al 1-1,5% de todos los tumores en hombres. El grupo de edad en el que incide este cáncer suele ser diferente al de próstata. Habitualmente suele darse en varones jóvenes, entre los 30 y 40 años. Es recomendable la autoexploración en todos los varones, pero especialmente en los que presenten factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer tal y como: criptorquidia, hipospadias, infertilidad, enfermedades que afecten a la diferenciación sexual o historia familiar de cáncer testicular.

7. ¿Por qué no antes?

No se recomienda antes el diagnóstico precoz por la sensibilidad de los estudios y por el riesgo de sobretratamiento en cánceres no clínicamente significativos.

8. ¿En otros países se va antes?

Los protocolos del diagnóstico precoz están establecidos por la Asociación Europea de Urología (EAU) y habitualmente son por los que nos guiamos los urólogos dentro de Europa. La variación que puede haber en la asistencia al urólogo puede deberse a las diferencias culturales de los distintos países.

9. ¿ En qué porcentaje el cáncer de próstata es hereditario? ¿Y el testicular?

En el cáncer de próstata existen tres factores de riesgo bien establecidos que son: el aumento de la edad, el origen étnico y la predisposición genética. Se trata de una enfermedad multifactorial que no depende solo de la genética, de hecho el cáncer de próstata genético no suele ser habitual. Hoy en día hay genes bien estudiados que están implicados en el desarrollo del cáncer de próstata, pero no solo por poseerlos significa que se vaya a desarrollar la enfermedad, depende de otros factores.

10. ¿Qué síntomas deberían alertar al hombre?

Con respecto al cáncer de próstata los síntomas que pueden aparecer son los relacionados con el tracto urinario inferior, tales como: disminución de la presión del chorro de orina/flujo urinario, urgencia ficcional, incontinencia urinaria, sensación de vaciado incompleto, nicturia, hematuria. En cuanto al cáncer de testículo, el signo principal es la aparición de un bulto en el contorno del testículo que previamente no estaba. No tiene por qué estar acompañado de dolor o inflamación.