Objetivo crucial: un cribado contra el cáncer de próstata

Ya en 2009, el Estudio Europeo Aleatorio de Cribado del Cáncer de Próstata demostró que el cribado puede reducir la mortalidad por este tipo de tumor entre un 20 y un 35%. Han transcurrido 14 años y sigue sin hacerse cribado a los varones en España, donde el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en este colectivo, por detrás del cáncer de pulmón y de colon, según la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

También lo pidió el año pasado la comisaria de Salud de la Comisión Europea, que demandó a los Estados miembros que aumentasen el número de pruebas que realizan para mejorar la detección temprana de varios tumores, entre ellos el de próstata.

Y, sin embargo, «en España sigue sin hacerse para el cáncer de próstata», recuerda el doctor Emilio Ríos, jefe de sección de Uro-Oncología del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, para esta información elaborada en colaboración con Bayer.

No es un asunto baladí precisamente. Se calcula que uno de cada ocho hombres será diagnosticado de esta enfermedad. La mayoría de los casos ocurre en varones de edad avanzada (el 90% de los pacientes son mayores de 65 años y la edad media de diagnóstico es de 75 años).

La detección precoz resulta esencial. Los hombres que se someten al cribado pasan más tiempo en la fase inicial de la enfermedad sin signos de progresión, por lo que su calidad de vida se ve menos afectada.

Algo en lo que tiene un papel clave el tratamiento. La terapia hormonal, también llamada supresora de andrógenos, permite reducir los niveles de hormonas masculinas en el cuerpo y evitar que éstas estimulen el crecimiento de células cancerígenas de la próstata. Así se puede lograr que el tamaño de los cánceres disminuya o bien que el crecimiento del tumor se ralentice.

«Esta terapia tiene un futuro muy importante, ya que permite suprimir la producción de andrógenos mediante medicamentos. Es un tratamiento eficaz y seguro y permite una reducción de la mortalidad de pacientes que oscila entre el 20 y el 30% respecto a aquellos pacientes que únicamente reciben el tratamiento estándar», precisa el doctor.

Y esta terapia ya es una realidad fuera de ensayos clínicos: «Los nuevos antiandrógenos, se llaman», detalla.

Para que la mayoría de las células de cáncer de próstata crezcan, los andrógenos tienen que adherirse a una proteína que hay en ellas llamada receptor de andrógenos. En cambio, los antiandrógenos son medicamentos que también se conectan a estos receptores, pero que evitan que los andrógenos provoquen crecimiento tumoral.

Ahora bien, la terapia hormonal por sí sola no cura, al menos de momento, el cáncer de próstata. «Hay que suministrar estos medicamentos en la mayoría de los casos combinándolos con los antiguos medicamentos en unos casos y con quimioterapia en otros. Y cada vez se está administrando en estadios más precoces», precisa el doctor, lo que permite que no se deteriore tanto la calidad de vida del paciente. Y es que, como bien recuerda el especialista, «los pacientes no solo quieren vivir más, sino que quieren vivir con más calidad de vida».

Para el doctor, la terapia hormonal es el presente y también se seguirá usando en el futuro, «desde luego, pero están llegando nuevas moléculas para administrar a determinados pacientes con alteraciones genéticas. Por ejemplo, para los pacientes con cáncer de próstata con mutación gen BRCA hay dianas terapéuticas que tienen esta mutación y que en breve estarán disponibles para su uso».

Además, «también se están incorporando nuevos radiofármacos en estudio que van a ser útiles en determinados pacientes y que están arrojando unos datos muy prometedores», añade el doctor.

Ahora bien, para que el paciente con cáncer de próstata pueda recibir la mejor opción terapéutica en cada etapa de su enfermedad, es recomendable que el tratamiento se realice en las fases iniciales.

Es muy importante que los hombres se conciencien. «Los varones no son dados a revisarse casi nada, al contrario que las mujeres que están concienciadas. Y hay que recordar que cuanto antes se diagnostique el cáncer de próstata, más posibilidades hay de curar y tratar al paciente», hace hincapié el jefe de Uro-Oncología de La Paz. De ahí que este hospital, en colaboración con Bayer, realizara el pasado lunes un test de PSA a todos los varones mayores de 50 años o de 45 con antecedentes familiares que se acercaron hasta el centro médico.