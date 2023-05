Un ex científico del Gobierno chino admite que la Covid pudo escapar de un laboratorio

La posibilidad de que el virus de la Covid-19 se haya "fugado" de un laboratorio chino no debería descartarse, según declara a la BBC George Gao, ex científico del Gobierno de China, el primer experto relacionado con las autoridades de Pekín que admite esa probabilidad.

Como director del Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de China, el profesor George Gao desempeñó un papel clave en la respuesta a la pandemia y en los esfuerzos por rastrear sus orígenes. Hasta ahora, el Gobierno chino rechaza cualquier sugerencia de que la enfermedad pudiera haberse originado en un laboratorio de Wuhan. Pero Gao es más directo.

La teoría que circuló cuando estalló la pandemia en 2020 fue que el virus se propagó naturalmente de los murciélagos a los humanos, quizás a través de otros animales como el pangolín, y que el origen estaba en un mercado de Wuhan. Sin embargo, desde entonces se han sucedido una serie de eventos como que la OMS revelara que China oculta información sobre el origen de la Covid-19 desde el inicio.

Ahora, en una entrevista para el podcast Fever: The Hunt for Covid's Origin a Radio 4 de la BBC, Gao por fin admite: "Siempre puedes sospechar cualquier cosa. Así es la ciencia. No descartes nada". El virólogo e inmunólogo de prestigio mundial es ahora vicepresidente de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China, tras retirarse el año pasado del CDC.

En un posible indicio de que el gobierno chino puede haberse tomado la teoría de la filtración del laboratorio más en serio de lo que sugieren sus declaraciones oficiales -señala la BBC-, el profesor Gao confirmó también que se llevó a cabo algún tipo de investigación formal por parte del Instituto de Virología de Wuhan (WIV, en inglés), uno de los principales laboratorios del país, conocido por llevar años estudiando los coronavirus.

El Gobierno chino "organizó algo"

"El Gobierno organizó algo", revela, pero añade que no implicó a su propio departamento, el CDC de China. Tras esta declaración, la cadena pide al científico que aclare si eso significa que otra rama del gobierno realizó una búsqueda formal del WIV, uno de los principales laboratorios nacionales de China, conocido por haber pasado años estudiando los coronavirus.

"Sí", responde, "ese laboratorio fue revisado dos veces por los expertos en el campo". Esta es la primera admisión de que se hizo algún tipo de investigación oficial, pero aunque el profesor Gao dice que no ha visto el resultado, afirma haber "oído" que el laboratorio recibió un certificado de buen estado.

"Creo que la conclusión es que están siguiendo todos los protocolos. No han encontrado (ninguna) irregularidad", añade.

La teoría más aceptada es que el virus que causa la Covid proviene de los murciélagos. Pero saber cómo saltó de esta especie a los humanos es una cuestión mucho más controvertida. Desde el principio, hubo dos posibilidades principales.

Una es que el virus se propagó de forma natural de los murciélagos a los humanos, quizás a través de otros animales. Muchos científicos opinan que el peso de la evidencia sugiere que ese es el escenario más probable.

Pero otros expertos afirman que no hay pruebas suficientes para descartar la principal posibilidad alternativa: que el virus haya infectado a alguien que participaba en una investigación destinada a comprender mejor la amenaza de los virus que surgen de la naturaleza.

Estas dos alternativas se encuentran ahora en el centro de un enfrentamiento geopolítico, un remolino de teorías conspirativas y uno de los debates científicos más politizados y tóxicos de nuestro tiempo.

La preocupación de la profesora Shi

La BBC también ha contactado con un científico afincado en Singapur, el profesor Wang Linfa, que estaba de visita en el Instituto de Virología de Wuhan, donde es profesor honorario, en enero de 2020, justo cuando el brote de coronavirus estaba tomando fuerza.

Cuenta que una colega del WIV estaba preocupada por la posibilidad de una fuga en el laboratorio, pero finalmente pudo descartarla. El profesor Wang es catedrático de enfermedades infecciosas emergentes en la Facultad de Medicina Duke-NUS de Singapur, y colabora regularmente con la profesora Shi Zhengli, catedrático de la misma especialidad en el WIV.

Ambos son amigos desde hace mucho tiempo y dos de los mayores expertos mundiales en coronavirus de murciélagos. El profesor Wang afirma que la profesora Shi le dijo que "perdió el sueño durante uno o dos días" porque le preocupaba la posibilidad de que "hubiera una muestra en su laboratorio de la que ella no tuviera conocimiento, pero que tuviera un virus, contaminara algo y saliera".

Pero afirma que comprobó sus muestras y descubrió que no contenían indicios del virus que causa el Covid ni de ningún otro virus lo suficientemente cercano como para haber causado el brote.

También afirma que "no hay ninguna posibilidad" de que la profesora Shi o alguien de su equipo ocultaran que habían encontrado pruebas de una fuga en el laboratorio.

La inteligencia estadounidense ahora desclasificada sugiere que varios investigadores del WIV enfermaron en otoño de 2019 con síntomas "consistentes tanto con Covid-19 como con enfermedades estacionales comunes".

Pero el profesor Wang afirma a la BBC que sugirió a la profesora Shi que tomara muestras de sangre de su equipo para ver si tenían anticuerpos contra Covid en enero de 2020. Según su testimonio, ella siguió su consejo y todas las pruebas dieron negativo.