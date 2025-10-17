CSIF exige una auditoría en toda España tras los fallos detectados en los cribados de cáncer de mama en Andalucía

Los fallos detectados en los cribados de cáncer de la sanidad andaluza han despertado todas las alarmas. Y no es para menos. Por este motivo, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, exige la puesta en marcha de una auditoría urgente en toda España.

En concreto, la auditoría que exigen no se circunscribe al cáncer de mama, sino que piden hacer un estudio independiente de todos los programas de cribado (cáncer de mama, cérvix y colon) en cada comunidad autónoma, con evaluación de indicadores clave.

Ello debe incluir los últimos cinco años para observar tendencias y posibles déficits estructurales.

Los datos de los estudios "tienen que ser públicos y accesibles para la ciudadanía, asociaciones de pacientes y los sindicatos", exige el sindicato.

La organización sindical también demanda reforzar de forma inmediata la plantilla para garantizar que los cribados no sufran retrasos ni omisiones: "Hay que incrementar cuanto antes el número de radiólogos, técnicos de radiodiagnóstico, laboratorio y anatomía patológica, personal de enfermería, coordinadores de programa, gestores de seguimiento y personal administrativo, para garantizar que los cribados no sufran demoras ni omisiones".

"Es necesario realizar un análisis exhaustivo de la situación y poner a disposición de las comunidades autónomas recursos suficientes para asegurar que la situación no se volverá a repetir", incide la organización sindical en un comunicado.

"La gravedad de lo sucedido exige una investigación sistemática, rigurosa y transparente en toda España. Las mujeres afectadas -y toda la población diana- tienen derecho a saber si sus programas de detección precoz funcionan correctamente, si se respetan los protocolos y si hay suficientes garantías de calidad, cobertura y seguimiento", hace hincapié CSIF.

El sindicato también exige formación, protocolos, renovación de equipos obsoletos y vigilancia permanente. Así, según CSIF, "el Estado debe impulsar protocolos comunes y unos mínimos estandarizados entre comunidades, con mecanismos de control y sanción si hay un incumplimiento, así como mejorar los programas de formación a los y las profesionales".

Además, inciden en que es "necesario un seguimiento continuo para vigilar que los cribados lleguen a quien deben llegar, con calidad y en plazos razonables" y que se "deben renovar los equipos por su antigüedad".

Respecto a las mujeres afectadas por fallos, CSIF exige que tengan "acceso gratuito y prioritario a todas las pruebas que se realizaron incorrectamente, con seguimiento médico preferente".

CSIF también reclama un plan nacional de cribado equitativo, en el que se garantice el mismo acceso en cualquier provincia del territorio nacional, y no como sucede hoy con cribados que empiezan en algunas comunidades autónomas a los 45 años, en otras 47, 48 y 50, según los datos de las diferentes consejerías de Sanidad. Una diferencia que también sucede en la franja de edad por arriba con 69, 71 y 75 años.

Así, mientras que en Castilla-La Mancha los cribados del cáncer de mama son a mujeres de entre 45 y 69 años, en Aragón o Comunidad de Madrid de 50 a 69, Asturias 50-71 y Comunidad Valenciana 45-75, por poner unos ejemplos.

CSIF también demanda circuitos rápidos y preferentes de detección. "Las mujeres con sospecha de cáncer de mama no pueden esperar para su revisión. Lo sucedido en la Sanidad de Andalucía demuestra la necesidad de aumentar la inversión para que la detección temprana sea una herramienta eficaz ante este tipo de enfermedades".

Por último, CSIF reclama que las pruebas de cribado de cáncer de mama se adelanten a edades a partir de los 45 años, como ya recomiendan múltiples sociedades científicas.

En este sentido y dos días antes de que se celebre el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, el sindicato advierte que se mantendrá vigilante ante la petición del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas de aportar datos sobre sus programas de cribado de cáncer.

"Lo ocurrido en Andalucía pone de relieve la necesidad de que las administraciones evalúen su trabajo con rigor, responsabilidad y compromiso con la salud pública y los derechos de la ciudadanía, teniendo en cuenta que los cribados y la detección precoz del cáncer es fundamental para salvar la vida de las mujeres", recuerda CSIF.