Cuántos cafés se pueden tomar al día, según los expertos

El consumo de café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo, pero una pregunta sigue generando debate: ¿cuántos cafés se pueden tomar al día sin comprometer la salud? Expertos en nutrición y salud pública coinciden en que la clave está en la moderación y en conocer los límites recomendados.

El límite seguro: hasta cuatro tazas al día

Según las principales guías de salud internacionales, un adulto sano puede consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día, lo que equivale aproximadamente a tres o cuatro tazas de café estándar. Esta cantidad se considera segura para la mayoría de la población y no se asocia con efectos adversos significativos.

Los especialistas señalan que este límite no es arbitrario: la evidencia científica indica que la cafeína, en dosis moderadas, puede mejorar la concentración, el estado de alerta y el rendimiento cognitivo. Además, diversas investigaciones han encontrado asociaciones entre el consumo de café y beneficios como un menor riesgo de diabetes tipo 2 o algunas enfermedades neurodegenerativas.

Cuándo conviene reducir el consumo

Los expertos recuerdan que no todas las personas metabolizan la cafeína de la misma manera. Embarazadas, personas con hipertensión, ansiedad, trastornos del sueño o problemas cardíacos deben reducir su consumo, ya que incluso pequeñas cantidades pueden desencadenar efectos no deseados como palpitaciones, nerviosismo o insomnio.

También influye el tipo de café: bebidas muy concentradas, cafés energéticos o mezclas con alto contenido de azúcar pueden alterar los cálculos. Por ello, los nutricionistas recomiendan prestar atención a las porciones, especialmente en entornos donde las tazas suelen ser más grandes de lo habitual.

En resumen, mientras que el café puede seguir siendo un aliado cotidiano, los expertos recuerdan que la clave está en conocer el propio organismo y no superar el límite general de tres a cuatro tazas al día. Para quienes experimenten molestias, la recomendación es clara: reducir el consumo y, si es necesario, consultar con un profesional de la salud.