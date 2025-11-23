Cuidar con ciencia, acompañar con alma

Cuando hablamos del abordaje del cáncer, solemos pensar en los grandes avances científicos, en los tratamientos innovadores, en las cifras de supervivencia. Y es justo hacerlo. Pero hay una dimensión igualmente crucial en el abordaje de la enfermedad que rara vez ocupa titulares: la enfermería oncológica; un pilar constante y profundamente humano que sostiene a pacientes y familias desde el momento del diagnóstico hasta el final del proceso sea cual sea.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer queremos poner en valor el papel imprescindible que desempeñan las y los profesionales de enfermería oncológica, porque son mucho más que personal sanitario: son cuidadores, educadores, referentes emocionales y, sobre todo, aliados fundamentales del paciente oncológico.

La enfermería oncológica representa una mirada integral, holística y centrada en la persona. Su labor no se limita a administrar tratamientos o controlar efectos secundarios; va mucho más allá. Escuchan, explican, consuelan, forman y empoderan. Tienen un papel fundamental en los ensayos clínicos, tanto que sin estos profesionales de la enfermería no se podrían llevar a cabo. Son sin duda el nexo entre el paciente y un sistema que muchas veces se percibe como frío o desbordado.

La enfermería oncológica no es una especialización más. Requiere una formación técnica altamente especializada, pero también una sensibilidad extraordinaria para acompañar procesos duros y emocionalmente desgastantes. Enfrentarse cada día al sufrimiento humano, sin perder la esperanza ni la capacidad de conexión, exige una fortaleza admirable. Y esa entrega rara vez se reconoce como se merece.

No olvidemos que un paciente con cáncer necesita los tratamientos médicos, pero también comprender lo que está viviendo, manejar el miedo y recuperar el control de su vida. Y ahí es donde la enfermería marca la diferencia, porque conoce al paciente por su nombre, sabe cómo está su ánimo, percibe cuándo necesita hablar o simplemente estar acompañado en silencio.

En la práctica clínica, el personal de enfermería oncológica resulta clave para garantizar la continuidad asistencial, coordinar cuidados, vigilar la evolución de los tratamientos y detectar signos de alarma. Pero, además, son educadores en salud: enseñan a manejar los efectos adversos, promueven hábitos saludables, explican cómo mejorar la calidad de vida durante el tratamiento. Y todo ello con un enfoque profundamente humano y personalizado.

Además, la enfermería es muchas veces la primera en detectar signos de sufrimiento emocional, problemas sociales o barreras para la adherencia al tratamiento. Esta visión integral es clave para que la atención sea realmente eficaz y equitativa. Porque no basta con curar el cuerpo: hay que acompañar al ser humano en su globalidad.

En las unidades hospitalarias, en oncología médica o radioterápica, en los hospitales de día, en cuidados paliativos, en ensayos clínicos o en atención domiciliaria, la presencia de la enfermería oncológica transforma la experiencia del paciente. Genera confianza, disminuye la ansiedad, mejora la calidad del proceso. Y no hay tratamiento más potente que sentirse cuidado de verdad.

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer defendemos que la enfermería oncológica debe tener un papel estructural dentro de los equipos multidisciplinares oncológicos. No como apoyo, sino como columna vertebral del cuidado. Su voz debe ser escuchada en la toma de decisiones clínicas y en los planes de cuidados.

Asimismo, es necesario impulsar itinerarios formativos especializados, acreditación profesional, y, sobre todo, condiciones laborales dignas porque cuidar a quienes cuidan es también una forma de luchar contra el cáncer.

En un mundo donde la tecnología gana terreno, la enfermería oncológica representa lo mejor de la ciencia con conciencia. Son profesionales que actúan con rigor clínico, pero también con compasión, que entienden que tratar el cáncer no es solo combatir células malignas, sino acompañar a las personas en uno de los tramos más complejos de su vida.

Y por eso, desde aquí, quiero expresar en nombre de la Asociación Española Contra el Cáncer nuestro más profundo respeto, admiración y gratitud a todo el colectivo de enfermería oncológica. Gracias por su compromiso, por su humanidad, por su conocimiento y por su cercanía. Gracias por poner siempre al paciente en el centro.

Isabel Orbe es directora general de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)