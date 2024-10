Dientes amarillentos: seis alternativas naturales para el blanqueamiento dental sin dañar el esmalte

El blanqueamiento dental ha cobrado gran popularidad, tanto que cada vez es más común encontrar vídeos que muestran el efecto de diversos métodos. Sin embargo, estos clips pueden parecerse más a una teletienda moderna que a información veraz, donde la realidad a menudo se distorsiona. Si bien no hay inconveniente en experimentar con trucos que se comparten en plataformas como TikTok, es muy importante tener precaución al considerar métodos de blanqueamiento dental. No solo existe el riesgo de que no funcionen, sino que algunos podrían causar daños permanentes a la salud bucal.

En España, actualmente, un blanqueamiento dental en una clínica oscila entre los 300 y 400 euros, dependiendo del color del esmalte de la persona. Son precios aproximados que pueden variar en función de la persona. Además, hay que tener en cuenta que estos tratamientos no son para toda la vida. La duración depende de varios factores como la dieta y los hábitos de higiene bucal, pero por lo general puede durar entre seis meses y dos años.

¿Es posible blanquear los dientes en casa?

Una sonrisa blanca y radiante simboliza confianza y salud dental. Con el tiempo, sin embargo, factores como el consumo de ciertos alimentos y bebidas pueden hacer que los dientes pierdan su brillo. Pero no hay razón para alarmarse; hay métodos seguros y eficaces para blanquear los dientes en casa sin poner en riesgo la salud del esmalte. El Dro. Andrés Rubio, odontólogo general, especializado en estética y prótesis sobre implantes, recomienda las siguientes técnicas:

Cepillado adecuado . Se debe cepillar los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos. Además, es recomendado utilizar un cepillo suave para evitar dañar el esmalte.

. Se debe cepillar los dientes al menos dos veces al día durante dos minutos. Además, es recomendado utilizar un cepillo suave para evitar dañar el esmalte. Vinagre de manzana . Conocido por sus propiedades blanqueadoras, se puede diluir una pequeña cantidad en agua y usarlo como enjuague bucal antes del cepillado.

. Conocido por sus propiedades blanqueadoras, se puede diluir una pequeña cantidad en agua y usarlo como enjuague bucal antes del cepillado. Cáscara de plátano . Básicamente hay que frotar la parte de dentro de una cáscara de plátano sobre los dientes durante unos minutos. Su eficacia se encuentra en los minerales que contiene, como el potasio o el magnesio, que pueden ayudar a blanquear los dientes de una forma natural.

. Básicamente hay que frotar la parte de dentro de una cáscara de plátano sobre los dientes durante unos minutos. Su eficacia se encuentra en los minerales que contiene, como el potasio o el magnesio, que pueden ayudar a blanquear los dientes de una forma natural. Aceite de coco . Hay que realizar enjuagues bucales diarios durante diez minutos. Hay teorías de que el aceite de coco ayuda a eliminar toxinas y bacterias en la boca.

. Hay que realizar enjuagues bucales diarios durante diez minutos. Hay teorías de que el aceite de coco ayuda a eliminar toxinas y bacterias en la boca. Bicarbonato de sodio . Con la pasta de dientes, el bicarbonato y agua úsalo como dentífrico para eliminar manchas de forma ocasional, ya que un alto uso puede acabar dañando el esmalte.

. Con la pasta de dientes, el bicarbonato y agua úsalo como dentífrico para eliminar manchas de forma ocasional, ya que un alto uso puede acabar dañando el esmalte. Fresas trituradas. Aplícalas en los dientes durante unos minutos antes de enjuagar. El ácido que muestra esta fruta ayuda a blanquear los dientes.

Siempre que se emplee uno de estos métodos se debe hacer con cuidado, de forma espaciada y progresiva, teniendo en cuenta los posibles síntomas que pueden producir en el organismo.

Qué productos se pueden comprar para un blanqueamiento

Una industria que mueve miles de millones de euros al año, debe asegurar a sus pacientes de unos buenos resultados. Por eso, hay que saber aquellos métodos seguros y efectivos. Aquí van algunas opciones que puedes adquirir y aplicártelas en casa, ya que prometen un resultado de profesional.

Carillas . Cubiertas dentales artificiales permanentes que pueden reemplazar la apariencia de dientes dañados sin los gastos de un implante dental.

. Cubiertas dentales artificiales permanentes que pueden reemplazar la apariencia de dientes dañados sin los gastos de un implante dental. Tiras blanqueadoras. Son pequeños trozos de plástico flexible recubiertos con un gel blanqueador. Su uso se basa en moldear la tira para la parte inferior y otra para la parte superior alrededor de los dientes y se dejan durante 5 a 30 minutos. Están diseñadas para usarse durante algunas semanas y, además, pueden dañar o irritar el tejido sensible de las encías, por lo que es mejor cortarlas antes de su uso.

Cepillo blanqueador . El diseño de una silicona antimicrobiana que permite dos resultados en un solo cepillado, ya que no solo clarea cualquier mancha sino que previene de infecciones en la boca y reduce la sensibilidad de las encías.

. El diseño de una silicona antimicrobiana que permite dos resultados en un solo cepillado, ya que no solo clarea cualquier mancha sino que previene de infecciones en la boca y reduce la sensibilidad de las encías. Pasta blanqueadora. Usar una pasta dental blanqueadora suave puede ser una gran opción. Debe contener ingredientes seguros para el esmalte, como el peróxido de hidrógeno.

Sin embargo, la mejor forma de prevenir la decoloración dental sigue siendo mantener una higiene bucal adecuada. Pero, es importante tener en cuenta que el uso frecuente de productos antibacterianos puede afectar negativamente al microbioma bucal, un ecosistema natural que contribuye a la salud dental. Para preservar este equilibrio, es recomendable limitar o evitar el uso excesivo de este tipo de productos.