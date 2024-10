Tendencias en blanqueamiento dental: lo que dicen los expertos en 2024

Los blanqueamientos del futuro han superado los métodos tradicionales, abriendo paso a técnicas más avanzadas y menos invasivas. Aunque el efecto blanqueador no es permanente, una vez alcanzado el tono deseado, el acabado tiende a desvanecerse con el tiempo. Es posible notar una ligera recidiva pasado un periodo tras el tratamiento. Este oscurecimiento puede controlarse fácilmente si se mantienen sesiones en el tiempo.

El impacto de este tratamiento puede verse reducido por ciertos hábitos, como fumar o consumir café, té, vino tinto y alimentos ricos en colorantes. Asimismo, la ingesta frecuente de bebidas y alimentos ácidos, como refrescos y algunos zumos de frutas, puede desgastar el esmalte dental con el tiempo. Esto deja los dientes más vulnerables a las manchas y les da un tono más amarillento, ya que al disminuir el esmalte, determina el color del diente y se vuelve más visible.

Según Simón Pardiñas López, odontólogo, explica que conservar una buena higiene bucal y moderar los hábitos mencionados anteriormente puede ser clave. En este sentido, la regla del cepillado es ideal para mantener los resultados. Además, el uso de pastas dentífricas puede ayudar a prevenir la acumulación de manchas superficiales. Asistir a limpiezas profesionales y chequeos ayuda a mantener los dientes libres de placa y sarro, que provocan manchas y decoloración.

Nuevas tendencias en blanqueamiento dental

Cómo todo lo relacionado a la tecnología, la estética dental también ha sufrido cambios, alzando sus beneficios y convirtiendo algunos tratamientos, como el blanqueamiento dental, en las últimas tendencias que nadie se quiere perder.

Uno de los avances que más se ha diferenciado entre el resto, es el blanqueamiento con láser. Con el uso del ácido ftalimidoperoxicaproico (PAP), este tratamiento actúa sobre las moléculas responsables de las manchas, descomponiéndolas sin alterar la estructura del diente. Así, se reduce la sensibilidad dental, un efecto común en los métodos tradicionales, mejorando la comodidad del paciente.

Otra innovación es el blanqueamiento con luz LED, donde el gel blanqueador se combina con la fuente de luz, que acelera el proceso. De esta forma, logra resultados visibles en menos sesiones. La luz LED activa los agentes blanqueadores del gel, potenciando su efectividad y reduciendo el tiempo necesario de tratamiento, lo que minimiza también la exposición prolongada a los agentes blanqueadores.

A esto, el Dr. Jesús Peláez, experto en estética dental, aclara que el procedimiento es seguro, rápido y mínimamente invasivo. Además, los resultados son visibles desde la primera aplicación, y gracias al uso de una lámpara de luz fría, se obtienen resultados optimizados que se prolongan en el tiempo. Sin embargo, en casos de tinciones severas, como las producidas por ciertos medicamentos, el blanqueamiento puede no ser efectivo. En tales casos, el especialista recomendará tratamientos alternativos, como carillas o blanqueamiento interno, para restaurar la blancura de la sonrisa.

Mitos de los blanqueamientos de dientes

En agosto, saltaron todas las alarmas en el ámbito bucodental, ante una nueva tendencia que podría suponer un peligro para la estética dental. A través de las redes sociales, como TikTok o Instagram, se viralizó una nueva técnica de blanqueamiento.

Entre los más jóvenes, su preferida era blanquear los dientes con esmalte de uñas, que lejos de conseguir su objetivo principal, acabarían provocando consecuencias irreversibles para sus dientes y encías. En este caso, Iván Malagón, odontólogo, explicó que cualquier producto que no esté ideado y que no sea compatible con los tejidos que rodean al diente, es nocivo. Si estos productos están destinados para pintarse los uñas lógicamente no son biocompatible con nuestra boca.

También existen otros mitos sobre los blanqueamientos, entre los más conocidos: