Estos son los alimentos que disminuyen el riesgo de cáncer de cervix

La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) es considerada actualmente la infección de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Se estima que hasta el 80% de la población sexualmente activa (tanto hombres como mujeres) podrán tener contacto con el virus en algún momento de su vida. Aunque lo más habitual es que la infección sea transitoria y desaparezca en los dos años siguientes al contagio sin producir ningún tipo de síntoma ni dejar ningún tipo de secuela, hay un 10-15% de la población en los que la infección por VPH persiste en el tiempo. El VPH es causa necesaria, aunque no suficiente de las verrugas genitales en varones y mujeres y del cáncer de cuello uterino en la mujer, y el del pene en el varón. También está relacionado con otros tipos de cáncer que afectan a ambos sexos, como el anal y el de cabeza y cuello.

En España, la prevalencia actual de la infección en mujeres es del 14 %. Es variable entre comunidades, siendo más alta en La Rioja, Murcia, Baleares, Navarra (superior al 15 %), y más baja en Cantabria, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha (inferior al 10 %).

La vacunación frente al VPH está incluida de forma rutinaria y financiada dentro de los programas de vacunación sistemática, para la inmunización de las niñas a la edad de 12 años, donde la cobertura de vacunación, según los últimos datos publicados de 2020, es de un 91,9% para primera dosis y del 82,4 % para pauta completa. Este año se ha incluido por primera vez en el calendario de vacunación la inmunización universal de los varones de 12 años.

Sin embargo, hay otros países, como Estados Unidos, donde no se alcanzan cifras tan altas de vacunación, y la incidencia ha aumentado en los últimos años, a consecuencia de la caída en desuso del preservativo como método de protección.

Los cuatro antioxidantes clave

Se sabe que la alimentación juega un papel importante a la hora contribuir al riesgo de distintos tipos de cáncer y, en los relacionados con el VPH, diversas investigaciones han mostrado que las dietas que incluyen un consumo elevado de frutas, verdura, hortalizas y cereales integrales son protectoras. En concreto, los cuatro antioxidantes dietéticos (vitaminas A, B2, E y folato) que se encuentran en en vegetales de color verde oscuro (como espinacas, col rizada y brócoli), hortalizas (como habas, guisantes, soya) y frutas (como naranjas, uvas, arándanos y mango) se asociaron inversamente con la infección por VPH de alto riesgo.

Un nuevo estudio realizado por investigadores de las Escuelas de Salud Pública y Medicina de LSU Health New Orleans (Luisina, Estados Unidos) revela que la alimentación no saludable contribuye a que la infección por virus del papiloma humano (VPH) provoque cáncer de cuello uterino, según informa Europa Press. Este tipo de alimentación incluye carnes rojas, productos procesados y ultraprocesados, bebidas azucaradas o un elevado consumo de sal, entre otras.

"Este estudio mostró que las mujeres que no comían frutas, verduras de color verde oscuro y hortalizas tenían un riesgo significativamente mayor de infección genital por VPH de alto riesgo", señala la autora principal del estudio y profesora de bioestadística en LSU Health New Orleans , Hui-Yi Lin. El trabajo, publicado en el "Journal of Infectious Diseases", incluyó datos de 10.543 mujeres norteamericanas de entre 18 y 59 años con datos válidos de infección por VPH genital. Se excluyeron aquellas con cualquier dosis de vacunación contra el VPH o antecedentes de cáncer.

Los autores sugieren que el mecanismo biológico potencial de las frutas, las verduras de color verde oscuro y las hortalizas para inhibir la infección por VPH puede ser mediante la mejora de la respuesta inmunitaria y la disminución de la inflamación.

En este país, la prevalencia de cualquier infección por VPH es del 40,7%, la de alto riesgo es del 19%, la de riesgo bajo es del 21% y la tasa de VPH negativo, del 59%. Una característica común en la población de EE UU, tanto hombres como mujeres, es que tienen puntuaciones bajas en el índice de alimentación saludable en verduras, hortalizas y frutas, con menos de la mitad de la puntuación óptima de cinco.

El equipo de investigación también observó que las mujeres que comían de manera saludable tendían a practicar otros comportamientos saludables. Por ejemplo, las mujeres con una puntuación máxima de cinco en frutas totales tenían menos posibilidades de ser fumadoras actuales, bebedoras frecuentes de alcohol y usuarias de sustancias ilegales en su vida. También eran menos propensos a participar en comportamientos sexuales de riesgo.