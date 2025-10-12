Éxito de la III edición de los premios Liderazgo Sanitario

Por tercer año consecutivo se han celebrado los Premios Liderazgo Sanitario, organizados por el Observatorio de Salud (OdS) y Estudio de Comunicación, que tienen como objetivo reconocer y promocionar el liderazgo sanitario de organismos, centros hospitalarios y profesionales sanitarios en nuestro país. La gala se celebró en la sede de la Fundación Ramón Areces y en ella participaron ocho consejerías de sanidad y asistieron más de 350 representantes del sector de la salud, científico, farmacéutico y empresarial.

Patricia del Olmo, presidenta de OdS, explicó que «estos premios son el resultado de una metodología rigurosa, independiente y transparente que, en esta ocasión, ha contado con 10.756 votos de médicos españoles, además de la deliberación de un jurado integrado por 33 destacadas personalidades de organizaciones sanitarias y de pacientes, expertos en el ámbito de la salud y la comunicación».

En esta edición se han premiado cuatro categorías: Liderazgo Clínico, Liderazgo Hospitalario, Liderazgo Institucional y Premios Especiales. En la primera de ellas, han sido premiados 16 médicos y profesionales sanitarios en diferentes especialidades: José Luís Zamorano, en Cardiología; Pedro Herranz Pinto, en Dermatología; Isabel Campos Pardo, en Enfermería; Ana Álvarez Díaz, en Farmacia Hospitalaria; Francesc Bosch Albareda, en Hematología; Sara Nistal Juncos, en Medicina Interna; Jesús María Aranaz, en Medicina Preventiva; Ana Sánchez Fructuoso, en Nefrología; Esther Quintana Gallego, en Neumología; Jesús Porta-Etessam, en Neurología; Alicia Hernández Gutiérrez, en Ginecología y Obstetricia; Javier de Castro, en Oncología; Rosa Rodríguez Fernández, en Pediatría; Celso Arango López, en Psiquiatría; Jesús Moreno Sierra, en Urología; María Navallas Irujo, en Radiología. En este ámbito, la presidenta de OdS destacó que «de los premiados, la mitad han resultado ser mujeres» y enfatizó que «de los cerca de 11.000 votos de médicos que seleccionaron a los cinco finalistas de cada especialidad, un 47,5% eligieron a mujeres, lo que supone una clara demostración de la evolución de la mujer en el ámbito de la medicina, en el que cada día asumen un mayor liderazgo. Tradicionalmente, los jefes de servicio, los directores de estudios clínicos, los catedráticos y los premiados en todo tipo de certámenes eran abrumadoramente masculinos. En la III Edición de los Premios Liderazgo Sanitario la mujer cobra un protagonismo merecido, ya que la elección parte de los votos de sus propios compañeros de todo el país, lo que hace mucho más justo y objetivo el resultado».

En la categoría de Liderazgo Hospitalario, se han analizado los indicadores objetivos de calidad y gestión clínica de cuestionarios contestados por 160 hospitales y han sido seleccionados cuatro centros hospitalarios de cada uno de estos ámbitos: Gestión, I+D+i, Salud Digital y Experiencia del Paciente. El jurado eligió al Hospital Universitario 12 de Octubre, como ganador en I+D+i; al Hospital Universitari I Politecnic La Fe de Valencia en Gestión Hospitalaria; al proyecto Scribe-Quironsalud en Salud Digital y a el Hospital Universitario Infantil Niño Jesús en Experiencia del Paciente.

El evento contó con la asistencia de más de 350 representantes del sector de la salud

En los premios al Liderazgo Institucional, que han reconocido el trabajo de las CC AA, la organización ha realizado un exhaustivo análisis de los proyectos e iniciativas desarrolladas en las distintas regiones en los ámbitos de Salud Mental, Salud Pública, Salud y Género, Cuidados sociosanitarios a las personas con cáncer, Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión, Oncología, Enfermedades Raras, y Humanización. Fruto de este análisis se seleccionaron 40 iniciativas finalistas que se sometieron al jurado resultando premiados los proyectos de Madrid, Cataluña, Extremadura, Castilla y León, Principiado de Asturias, Murcia, País Vasco y Castilla La Mancha.

Durante la gala también se entregaron tres Premios Especiales, el de Excelencia Sanitaria 2025, que recayó en la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, por su trayectoria y desempeño de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (Guets) del Sescam; el premio al Compromiso Social en Salud, dotado con una donación de 6.000 € realizada por la Fundación Mutua Madrileña, que fue entregado a Medical Open World por su Proyecto Incunest: Incubadoras de bajo coste que ya han llegado a más de 4.000 niños en países en desarrollo; y el premio al Liderazgo en Divulgación de Salud a la influencer Lucía Galán (@luciamipediatra) por su labor.

Los premios contaron con la colaboración de la Organización Médica Colegial y el apoyo de Cinfa, GSK, Merck, Novartis, Ribera Salud, Roche, CSL Seqirus, Daiichi-Sankyo, Grifols, Johnson&Johnson, Oximesa, Rovi, Sobi y Theramex.

Juana Pulido, socia y directora del Área de Salud de Estudio de Comunicación, una de las encargadas de hacer entrega de los premios a los mejores médicos, destacó que «el sistema sanitario español es referente a nivel internacional, gracias al gran nivel de gestión y clínico del que disponemos en nuestro país. Por ello, hemos querido reconocer el trabajo de la administración sanitaria, de los mejores gestores de hospitales y de los profesionales líderes por áreas terapéuticas, que trabajan diariamente para ofrecer a los pacientes una asistencia de excelencia y eficaz».

Y añadió: «No tengo duda de que en España disponemos de uno de los sistemas sanitarios más robustos, pero no exento de retos, por ello, desde el OdS y Estudio de Comunicación seguimos trabajando en el desarrollo de otros proyectos como el Libro Blanco Salud y Género que ha contado con la participación de destacados expertos del sector sanitario y que es un documento científico, el primero de esta clase en Europa, que analiza los retos y necesidades sanitarias desde una perspectiva de género y el Foro de Salud y Género que quiere despertar una reflexión en toda la sociedad con el fin de incorporar políticas y acciones sanitarias con perspectiva de género».