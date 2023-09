«En un futuro no muy lejano se crearán fármacos para tratar el alzhéimer»

El jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario La Luz de Quirónsalud, en Madrid, autor de más de 300 trabajos en revistas de habla inglesa y españolas de su especialidad, ha publicado recientemente «Las controversias en la cirugía craneal y cerebral (Editado por Ergón), el que será su último libro sobre Neurocirugía. Sabe como pocos abordar el interesante, y muchas veces desconocido, mundo del cerebro y su tratamiento quirúrgico.

¿Por qué nos cuesta tanto entender el funcionamiento del cerebro?

Es el órgano o parte del cuerpo más complejo. Millones de células con millones de conexiones que hacen funcionar todas las partes del organismo, hablar, ver, oír, sentir, mover los cuatro miembros, pensar, decidir, calcular, etcétera.

¿Cuál es la patología del cerebro de la que menos se sabe?

Es la patología degenerativa, por qué degenera el cerebro, por qué se atrofia.

Respecto al alzhéimer, ¿cree que algún día se logrará prevenir o si no frenar su desarrollo?

Seguro que sí. Seguro que se desarrollarán fármacos para su tratamiento y no será muy lejano.

Hace unos años, recuerdo que en una entrevista el profesor Juan Lerma me apuntó que cómo íbamos a hacer que los enfermos con alzhéimer no olviden si no sabemos cómo se aprende. ¿Lo lograremos?

En mi humilde opinión, sí sabemos cómo se aprende. Hay una estructura en el lóbulo temporal, generalmente el izquierdo, donde lo que aprendemos se guarda allí, en el hipocampo.

En una entrevista usted explicaba que no sabemos el origen de los tumores cerebrales. ¿Será posible aumentar la esperanza de vida de estos pacientes?

Seguro que sí. Prácticamente es el glioblastoma multiforme el que no tenemos controlado. No sabemos el origen, pero aparecerán tratamientos que aumentarán la supervivencia de los pacientes que lo padecen o los curarán.

¿Un traumatismo craneal severo puede derivar en un tumor? ¿De qué tipo de golpe estaríamos hablando en adultos y en bebés o niños? ¿

El único caso que conocemos son los meningiomas, que pacientes que han sufrido un golpe fuerte en el cráneo puedan desarrollarlo.

Entiendo que no es lo mismo la neurocirugía hoy que cuando usted empezó. ¿En qué ha cambiado más?

Ha cambiado el diagnóstico con la TAC y la RM, ya que podemos saber la localización, el tamaño, las relaciones con otras partes del cerebro, si es maligno o benigno, etcétera, y el tratamiento, sobre todo con el uso de navegadores, microscopios, aspiradores ultrasónicos, láser...

Hoy se usa o se intenta intervenir siempre que se puede mediante laparoscopia, ¿entonces?

Cuando yo empecé no. Ahora contamos con la endoscopia cerebral, para biopsias, tratamiento de tumores, hidrocefalias, etcétera.

Acaba de publicar recientemente el manual «Las controversias en la cirugía craneal y cerebral». ¿Cuál es para usted la principal controversia?

La principal controversia es decidir cuándo, cómo y dónde operar un paciente con un problema craneal o cerebral, pero diría que lo más importante es decidir en algunos tumores si aplicar radiocirugía u operar.

En su libro aborda diferentes patologías de su campo. ¿Cuál es más difícil de intervenir o cuál requiere más experiencia si cabe?

Para lo que más experiencia se necesita es para operar aneurismas cerebrales, epilepsia y tumores profundos del cerebro.

¿Qué recomendación daría a los futuros neurocirujanos?

Les recomendaría que amen la especialidad como yo lo hago y mucho trabajo y dedicación.

¿Qué opina de la Inteligencia Artificial en el campo de la Medicina?, ¿cuál es para usted el principal problema ético?

Que será bienvenida y ayudará a resolver problemas quirúrgicos, y para mí no existe ningún problema ético en su empleo.

Y ahondando al respecto, en el ámbito de la Neurocirugía, ¿qué permite exactamente la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial permite y permitirá que la Neurocirugía sea más fácil y se obtengan mejores resultados.

Es su último libro sobre Neurocirugía. ¿Ya ha contado todo? Pero va a escribir una autobiografía. Nos puede avanzar alguna pincelada. ¿Qué contará en ella? ¿Los casos de los pacientes que más le han llegado, los más complicados?

No va a ser exactamente una autobiografía, pero sí contaré todo lo que he vivido en estos últimos 40 años, mis éxitos y mis fracasos. Como diría Hipócrates, «ante todo no hagas daño», y como decía René Leriche, «todo cirujano lleva en su interior un pequeño cementerio al que acude a rezar de vez en cuando, un lugar lleno de amargura y pesar en el que debe buscar explicación a sus fracasos».