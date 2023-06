Gaslighting, el abuso emocional que cada vez es más utilizado entre los jóvenes

A nivel que avanza la sociedad, nos encontramos con diferentes formas de comunicarnos que enriquecen nuestras oportunidades de relacionarnos con los demás. Las redes sociales, por ejemplo, son una herramienta en la que los jóvenes pueden afianzar y estrechar sus vínculos con otras personas. Pese a ello, también incrementa las posibilidades de sufrir abusos, manipulaciones o demás ataques psicológicos al estar más expuestos a la vida pública. Uno de los ejemplos es el "gaslighting".

Aunque el término no tiene traducción al español, esta palabra viene de la película clásica de Hollywood llamada "Gaslight", en la que un hombre manipula a su mujer para que incluso dude de sí misma y, así, poder robar la fortuna que tiene escondida. En la película, el manipulador esconde objetos, atenúa la luz de gas u otras acciones y acusa a su esposa de ser responsable, haciéndole creer que está loca y despertándole trastornos como ansiedad, miedo e incluso depresión.

Relaciones tóxicas: así logran los agresores manipularte y crear dependencia emocional con la técnica de "gaslighting"

Así, "gaslighting" es un abuso emocional en el que una persona (el verdugo) engaña a otra (la víctima) para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Una técnica de manipulación que, desde el principio, se puede apreciar en varias acusaciones, frases o escenarios utilizados de forma consciente e inconsciente, que con el paso del tiempo, si el manipulador continúa con estos ataques o la víctima no consigue detenerlos, se puede agravar y causar problemas más severos, con trastornos o enfermedades mentales en donde la persona se cuestiona incluso su propia existencia.

Ante cualquier relación que se ha convertido en tóxica, las personas debemos poner límites, saber decir no y, en definitiva, cuidarse a sí mismos y alejarse si fuera necesario. Sin embargo, el uso de "gaslighting" es una técnica muy útil para las personas manipuladoras, ya que logra generar dependencia emocional en las personas manipuladas.

Entre sus principales efectos psicológicos, a medio y largo plazo, puede estar dudar sobre la capacidad para recordar bien, en el que la víctima cree que tiene pérdidas de memoria o delirios; dudas sobre el propio raciocino, en el que la víctima puede pensar que no ve u oye bien, así como problemas de confianza en sí mismo y en los demás; dudas relacionadas con la propia salud mental, donde la víctima puede pensar que padece un trastorno ansioso depresivo (en el mejor de los casos), o una pérdida de autoestima. Así, ante cualquier intento de comunicación asertiva en la que la víctima se defiende, el verdugo puede utilizar frases como "yo nunca dije eso, te lo estás imaginando" (haciendo cuestionarse a sí misma a la víctima y sembrando la semilla de la duda), así como "eres muy sensible" o "estás exagerando" (haciendo a la víctima creer que sus emociones no son válidas).

Cómo saber si una persona está haciendo "gaslighting" y qué hacer contra esta técnica de manipulación

Hay muchas señales que pueden indicar que somos víctimas de técnicas de manipulación. Entre estas, está cuestionarse tus ideas o acciones constantemente, disculparse constantemente u ofrecer excusas por el comportamiento de la persona manipuladora. También preguntarse a sí mismo si eres demasiado sensible, por qué no eres feliz o si eres buena persona. Por otro lado, la dificultad de tomar decisiones, sentir que no puedes hacer nada vez y mentir u ocultar información a propósito para evitar conflictos con la persona que pensamos que puede estar manipulándonos.

Ante estas situaciones, según los expertos, debemos confiar en nuestra intuición para examinar qué está sucediendo; no buscar la aprobación del resto de las personas, inclusive la persona de la que sospechamos que nos manipula, priorizar nuestros pensamientos y ser consciente de nuestros valores, en lugar de lo que el resto de las personas nos dice, y sobre todo, mantener una vida social rica y establecer límites siempre que sean necesarios.