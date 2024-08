«Hay que dejar de fijarnos en la conducta de los niños e ir a la causa»

Se acercan las vacaciones y con ellas el descanso. Pero, ¿también para los padres? En ocasiones, en vez de servir para recargar las pilas, pueden añadir una sobrecarga por dedicar más horas al rol de progenitor. «Hay que aprender a delegar», aconseja la cofundadora de Desaprendiendo para aprender.

En verano, ¿la carga mental de los padres aumenta o disminuye?

Esta a veces aumenta porque tienen que lidiar con que ellos no están de vacaciones y sus hijos sí. Pero incluso estando de vacaciones uno puede sentir que no tiene ni un minuto de descanso y si hay varios hermanos simultanear las necesidades de cada uno es difícil. Además, al pasar más tiempo juntos también hay más conflictos. La carga mental de las madres con peques aumenta. Y aumenta sobre todo por las expectativas creadas.

¿Cómo evitar las discusiones o cómo lograr mantener la calma?

No se pueden evitar todas las discusiones, pero no puedes pensar por eso que se te ha estropeado el día. Hay que quitarles importancia. Es fundamental tener presente ese equilibrio de las necesidades cubiertas de toda la familia, físicas y emocionales, y pensar cómo estamos nosotras, quizá necesitamos un descanso para mantener la calma ante una discusión. También hay que entender que cada niño es diferente y tiene unas necesidades diferentes, no se les puede educar igual.

¿El papel de madre o de padre es más exigente que el propio trabajo?

Depende de la relación creada. A tenor de la educación vivida como niños y que se sigue repitiendo se suelen buscar herramientas cortoplacistas, te castigo para que hagas esto, pero no has aprendido solo te he castigado.

¿Cómo aprender a delegar?

Es uno de los grandes obstáculos en la maternidad. Hay que soltar cosas para estar bien, en vez de querer controlarlo todo. Vale más que las cosas no estén perfectas como tú las harías y que puedas estar descansada y apoyada por otro familiar. Es decir, el día que no estás no hay que dejar el menú para que lo haga el padre, como me han llegado a decir.

Eso es importante también para el padre, para que no piense que hace todo mal, ¿no?

Exacto, porque cuanto más acaparo menos apoyo tengo yo. Las madres han de soltar ese rol de sentirnos imprescindibles.

¿Idealizamos las vacaciones?

Se idealiza la crianza, la maternidad. Por un lado, hay una visión negativa de discusiones continuas y por otro se idealiza lo bien que se va a estar. Y no, va a haber momentos que tus hijos se van a enfadar, se van a frustrar, tú también y nos enfadamos porque no debería ocurrir. Lo importante, pase lo que pase, es que estemos juntos. Soltar expectativas te va a hacer ver que vas a disfrutar mucho más.

¿Hacer planes sencillos en familia es mejor que llegar estresados al paraíso?

Nos venimos muy arriba pensando en que ha de ser el verano de su vida, cuando a veces algo más sencillo puede cubrir todas sus necesidades. Hay que planear viendo si merece la pena el estrés del viaje.

¿Algún consejo para septiembre?

Nos cuesta volver a la rutina. Queremos que todo sea inmediato. Empezar el cole no quiere decir que estén adaptados, necesitan unas semanas de transición. No hay que ser tan rígidos con los horarios. Los niños, sobre todo los más pequeños, llevan mal los cambios y necesitan nuestra comprensión, no más presión que es lo que suelen recibir.

¿Y alguno para que duerman bien?

Nadie se duerme porque alguien le diga que te duermas. Hay que quitar presión, lo único que necesitan es saber que estás ahí. Y prevenir para evitar que se pasen de vuelta.

Por último, ¿qué patrón de la educación recibida deberíamos olvidar los padres?

Dejar de fijarnos en la conducta por encima de todo. Queremos cambiar el mal comportamiento de nuestros hijos de forma rápida inmediata, pero los castigos no sirven y a la larga estropean la relación. Por ejemplo, a mi hija de pequeña el hambre le afectaba mucho, se ponía muy irascible, si yo cuando está así le digo no puedes hacer esto, gritar, pegar... me centro en la conducta. Pero no le ayudo a cambiarla. Si yo prevengo esta situación y llevo algo de comida, ese estrés va a desaparecer porque he ido a la causa.