«La hipertermia es un ‘‘refuerzo” del tratamiento oncológico»

1. ¿En qué consiste la hipertermia oncológica?

La hipertermia (HT), también llamada terapia térmica, termoterapia, etcétera, es un tratamiento que se emplea en la lucha contra el cáncer que, combinado con el tratamiento oncológico convencional (cirugía y/o radioterapia y/o quimioterapia y/o inmunoterapia), mejora los resultados de dichos tratamientos en cuanto a respuestas esperadas y supervivencia en situaciones clínicas en las cuales las expectativas de resultados no son óptimas. Específicamente en el campo de la Oncología, se define la hipertermia como una forma artificial de aumentar la temperatura del tejido corporal donde se aplica mediante la entrega de calor obtenida de fuentes externas para sensibilizar a las células objetivo al tratamiento oncológico que es adyuvante. Es un tratamiento no ablativo que consigue su efecto en un rango de temperaturas entre 39-43°C, con una duración del tratamiento del orden de una hora.

2. ¿Se puede utilizar sola o es siempre como complemento a los tratamientos de radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia? ¿Y cuáles son los ciclos que se suelen recomendar?

La hipertermia debe ser utilizada como un tratamiento de «refuerzo» del tratamiento oncológico convencional (radioterapia, quimioterapia o inmunoterapia) cuando las expectativas de respuestas no son buenas y necesitamos buscar una mejora de dichos resultados. Por tanto, las sesiones se deben individualizar (adaptar) específicamente al tratamiento oncológico que esté recibiendo cada paciente según su patología tumoral.

3. ¿Qué tipos de cáncer se tratan con hipertermia?

En estos momentos están aceptadas al menos nueve situaciones oncológicas donde la hipertermia puede aportar una mejora sobre los tratamientos convencionales, como por ejemplo los tumores cerebrales de alto grado, los sarcomas de partes blandas, el cáncer de cérvix junto con radioterapia, los tumores avanzados del área de cabeza y cuello, cáncer de páncreas no quirúrgico, tumores de mama recidivados, entre otros.

4. ¿Cuál es el perfil de los pacientes oncológicos que pueden recibir esta técnica como «refuerzo»? ¿Hay algún límite de edad? ¿Se utiliza también en niños y adolescentes?

No existe un límite de edad para la utilización de la hipertermia en oncología, pero la realidad es que existe más experiencia en tumores de adultos que en tumores pediátricos. Pero en países como Alemania y Suiza sí tienen grandes series de tratamiento con hipertermia en Pediatría.

5. ¿Qué tipos de terapias de hipertermia hay?

Hay muchas técnicas para aplicar la hipertermia (locorregional profunda, superficial, corporal total…) y cada una tiene unas características especiales y unas indicaciones precisas, por lo que no se puede hablar de que una sola técnica pueda tratar todo tipo de tumores. También es importante no dejarse llevar por los nombres o marcas comerciales de cada aparato, sino consultar con profesionales que tengan formación y experiencia en el uso de esta técnica, que no son otros que los oncólogos.

6. ¿Cómo de efectiva es? ¿Hay evidencia 100% de que esta terapia aumenta las tasas de supervivencia de los pacientes?

A la luz de los resultados científicos publicados, podemos afirmar que esta técnica es altamente efectiva en diversas situaciones clínicas, pero obviamente y por desgracias en medicina (y menos en Oncología) nunca se puede hablar de un 100% de beneficio en todos los pacientes.

7. ¿Cuál es la principal ventaja de esta técnica?

La principal es que aporta una oportunidad de mejora de los resultados a aquellos pacientes a los que los tratamientos oncológicos convencionales no ofrecen buenas expectativas, siendo una técnica en general eficiente y segura y sin grandes efectos secundarios.

8. ¿Qué cuidados han de tener los pacientes antes, durante y después de someterse a una sesión de hipertermia?

Son recomendaciones muy generales de hidratación, alimentación, ejercicio físico y cuidados de la piel, y estas recomendaciones deben estar supervisadas por el personal de enfermería de cada centro.

9. Recientemente ha tenido lugar en Málaga la 36ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Hipertermia Oncológica. ¿Qué tres avances tratados durante la cita destacaría?

Ha sido un auténtico hito poder organizar en nuestro país (sin una gran tradición de uso de la hipertermia oncológica) el congreso europeo de esta técnica y, por tanto, el primer avance o logro que creo que hemos conseguido ha sido darle visibilidad a nivel social. En segundo lugar, conseguir que se incorporen más profesionales al uso de la misma (durante la reunión, hasta 10 hospitales públicos españoles se han comprometido a iniciar el proceso de incorporar la técnica a sus centros); y en último lugar nos ha permitido establecer líneas de colaboración con centros europeos y americanos con mucha experiencia que nos van a permitir poder trabajar en red con ellos y disponer de su asesoramiento.

10. ¿Qué retos de futuro considera que plantea?

El reto más importante por el que estamos luchando hace tiempo desde el grupo de trabajo de hipertermia oncológica de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), que yo presido, es la incorporación de la hipertermia oncológica dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para que se pueda beneficiar el mayor número posible de pacientes.